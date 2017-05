(JFC). - Vous avez été près de 350 à répondre à notre sondage lancé jeudi sur la relégation en Promotion d'Honneur. A 43% , vous pensez à un statu quo de la situation actuelle à une journée du terme de la compétition en BGL Ligue, à savoir le basculement de Rumelange et Käerjéng en PH.

Sur 349 votants au total, 151 (43,2%) ont en effet validé la descente de l'USR (20 points) et de l'UNK (22 pts). Derrière, c'est beaucoup plus serré, puisque 105 votants (30%) pensent que Rumelange et Canach (23 points) vont descendre, alors que vous avez été 93 (26,6%) à estimer que Käerjéng et Canach évolueront en PH la saison prochaine.

En cumulant les propositions, 73,3% des internautes voient Rumelange basculer en PH, contre 69,9% pour Käerjéng et 56,7% pour Canach.

Verdict ce dimanche vers 18 heures.

Le détail des votes

Rumelange et Käerjéng descendants: 151



Rumelange et Canach descendants: 105



Käerjéng et Canach descendants: 93



Total: 349 votants.