La compétition a repris ses droits ce week-end en Division 1. En série 2, Mensdorf s'est rapidement mis dans le bain à la suite de sa victoire contre le Red Black Egalité. En Série 1, Useldange a remonté deux buts de retard et partagé avec Medernach (2-2).

Reprise en D1: Mensdorf émerge, Useldange se réveille

Gros plan sur la 14e journée de D1

La compétition a repris ses droits ce week-end en Division 1. En série 2, Mensdorf s'est rapidement mis dans le bain à la suite de sa victoire contre le Red Black Egalité. En Série 1, Useldange a remonté deux buts de retard et partagé avec Medernach (2-2).

Par Andy Foyen

Onzième avec 14 points, le Syra Mensdorf a senti dans son cou, l’espace de quelques jours, le souffle de l’ASL Porto qui était revenu à deux points suite à son match nul contre Mondercange. Mais les hommes de Claude Leogrande ont montré du répondant et se sont imposés 3-2 contre Pfaffenthal-Weimerskirch.



«Nous avons joué une très belle première mi-temps, avec un score de 3-1 à la pause. La deuxième mi-temps était plus compliquée avec beaucoup de fautes des deux côtés. Notre victoire est bien méritée», analysait l'entraîneur.



Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Claude Leogrande a apprécié la prestation de ses hommes à la suite du succès du Syra sur le club du Pfaffenthal (3-2). Photo: Michel Dell’Aiera Henrique José Alves Da Silva protège le cuir devant le capitaine de Mensdorf Esteban Delaporte. Photo: Michel Dell’Aiera Pit Lacoste (Mensdorf) et Roberto Jimenez au duel. Photo: Michel Dell’Aiera Ultimes consignes pour Filipe Xavier, le coach adjoint du Red Black Egalité. Photo: Michel Dell’Aiera Jose Ferreira Lopes dégade le cuir. Photo: Michel Dell’Aiera Mathieu Schmit à la relance malgré le pressing de Bryan Rasolo (Red Black). Photo: Michel Dell'Aiera Arnaud Schaab à la fête. Le gardien du Syra a apprécié la prestation de ses équipiers. Photo: Michel Dell'Aiera La joie des joueurs du Syra Mensdorf. Photo: Michel Dell'Aiera Shania Vakil, l'arbitre assitante de la rencontre. Photo: Michel Dell'Aiera Christophe Thiel, buteur du Syra félicité par Jean Claude Logeling. Photo: Michel Dell'Aiera Pit Lacoste au marquage de Roberto Jimenez (Red Black). Photo: Michel Dell’Aiera Vic Speller contrôle le ballon devant Jerome Semedo. Photo: Michel Dell'Aiera Nadir Almeida tente de relancer le Red Black sous l'oeil de Mathieu Schmit. Photo: Michel Dell'Aiera Vic Speller devance Nadir Almeida, Mensdorf s'est imposé 3-2 face au Red Black. Photo: Michel Dell'Aiera

Dans le haut du tableau, l'Union Kayl-Tétange semble avoir définitivement dit adieu à ses ambitions de titre. Battue 0-3 par Sanem, l’Union voit s'envoler Weiler-la-Tour, vainqueur 1-0 de Berbourg, et Grevenmacher, bourreau 3-0 d'Aspelt. Les Mosellans font la bonne opération du week-end et reviennent à trois points du leader mondercangeois.



Schieren et Lorentzweiler accrochés



L’après-midi a été riche en émotions du côté d’Useldange. L’affrontement contre Medernach a commencé par une minute de silence à la mémoire de Dorian Dautaj, joueur de la Jeunesse, décédé tragiquement à l’âge de 23 ans. Menés 0-2 à la pause, les joueurs d’Helio Brazinha ont attendu la deuxième moitié de la rencontre pour se réveiller.



Kalabic dans un premier temps a rendu l’espoir avant que Silva da Veiga ne remette définitivement les équipes à égalité. «En première mi-temps, on était un peu passif. On n'est entré dans le match qu’en deuxième mi-temps», regrettait le tacticien. «On a commencé à jouer au foot et à partir de ce moment-là, le match s’est vraiment bien déroulé. Ce sont deux points perdus, surtout en jouant à domicile. Mais vu le contexte, un point ce n’est déjà pas mal.»



Le résumé de Useldange - Medernach



Les surprises ont été nombreuses en Série 1. Steinsel, vainqueur mais titillé par Kehlen 2-1, est la seule équipe de la première partie de tableau à s’être imposée. Le leader profite du faux pas de Schieren (1-1 contre Steinfort) pour prendre une avance peut-être irrémédiable de huit points sur son dauphin. Dans le bas de classement, Mertzig et Mersch sont les grands bénéficiaires de ce premier match officiel de 2019. Remportant le duel de la peur contre Lintgen par 3-0, les Nordistes quittent la place de barragiste et dépassent leur opposant du jour. Le Marisca quant à lui est facilement venu à bout de Bastendorf (5-1) et prend également quelque peu ses distances.



Ils ont dit

Joao Pereira (entraîneur Berdorf-Consdorf): «C'était un match plutôt équilibré. Äischdall a profité de ses deux premières occasions pour marquer des buts. Même si on était mené 3-0, on a touché le poteau sur un coup-franc et on a, par deux fois, raté le cadre à bout portant. On a encore su obtenir la victoire grâce à la motivation et à la détermination des joueurs. » USBC - Äischdall 4-3

Alberto Freitas (entraîneur Berbourg): «En première mi-temps, on a décidé de laisser venir Weiler en alignant un bloc défensif. Cette tactique n’a malheureusement pas fonctionné, parce que nos contres n’étaient jamais dangereux. Nos adversaires n’avaient pas beaucoup d’occasions non plus. Notre deuxième mi-temps était plus offensive. On avait le jeu en mains, mais Weiler a su résister à la pression.» Weiler-la-Tour - Berbourg 1-0

Filipe Vila Verde (Entraîneur Lorentzweiler): «Le match aurait pu tout aussi bien tourner pour l'une ou l'autre équipe. Un match nul me paraît justifié si on tient compte des occasions. On était à chaque fois mené mais on a su équilibrer le score. Cet aspect est plutôt positif, surtout pour le premier match après la trêve hivernale.» Norden - Lorentzweiler 2-2



Jean-Marc Gattullo (entraîneur Bettembourg): «On a fait une très bonne préparation avec Manu (Manuel Cuccu). On a mis l’équipe tous les deux en place. Pour le match, ils étaient meilleurs que nous en première mi-temps, on avait du mal à les contenir. Ils marquent à la 35e minute et au retour des vestiaires. Ensuite, on a pris le jeu à notre compte et on a réussi à trouver la faille en fin de match. On a eu autant d’occasions qu’eux sur l’ensemble de la partie.» Bettembourg - Schifflange 2-2

Les chiffres

2 - Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Joãozinho (João Carlos Malheiro Martins) pour être décisif avec Berdorf-Consdorf. Recruté cet hiver en provenance de Rosport, il a trouvé par deux fois le chemin des filets, permettant aux locaux de s’imposer 4-3 contre Äischdall.

5 - Un premier écart significatif vient de se créer entre le onzième et le douzième (place du barragiste). En effet, cinq points séparent désormais Pfaffenthal et l’ASL Porto en série 2. Même si cet écart n’est pas encore définitif, les Bleu et Blanc vont devoir absolument aligner des résultats probants pour réduire ce retard le plus vite possible.

L'affiche à suivre

Le match à suivre de la quinzième journée verra s’opposer le Sporting Steinfort et la Jeunesse Useldange. Entre le douzième et le treizième de la série 1, il n'y aura aucun cadeau. Un point seulement sépare ces deux formations au classement. Le faux pas est interdit.



