La victoire de Dudelange contre Etzella en finale de la Coupe de Luxembourg et le succès de Hostert sur le Swift lors du barrage sont au menu de la dernière émission de la saison de Zone Mixte.

«René Peters est un leader par nature»

Au cours de cette émission, on a abordé le septième doublé de l'histoire du F91 mais aussi la passation de pouvoir entre Henri Bossi et René Peters au Gréngewald ainsi que les trois rencontres que le Luxembourg va disputer durant le mois de juin contre Madagascar en amical, la Lituanie et l'Ukraine dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020.