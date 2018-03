La formule marche mais elle est plutôt inédite. Descendant de BGL Ligue, l'UN Kaërjéng a choisi de miser sur deux entraîneurs pour retrouver, au plus vite, l'élite. Jean-Marc Klein et Jérôme Remy sont sur un même pied d'égalité. «Nous sommes complémentaires. On n'a pas hésité à relever le défi», assure Jérôme.

Sport 4 min.

Remy-Klein: un duo complémentaire à Käerjéng

Et si le choc de ce vendredi soir entre Käerjéng et Rumelange orientait définitivement la fin de saison?

La formule marche mais elle est plutôt inédite. Descendant de BGL Ligue, l'UN Kaërjéng a choisi de miser sur deux entraîneurs pour retrouver, au plus vite, l'élite. Jean-Marc Klein et Jérôme Remy sont sur un même pied d'égalité. «Nous sommes complémentaires. On n'a pas hésité à relever le défi», assure Jérôme.

Par Vincent Lommel



La découverte et la connaissance de Jean-Marc Klein

«Je ne connaissais pas Jean-Marc. On s'est rencontré via la FLF il y a environ quatre ans. J'étais actif comme entraîneur des jeunes. Un coach était tombé malade durant la semaine et Jean-Marc avait accepté de donner un coup de main. De fil en aiguille, il a intégré le staff du centre de formation de la FLF. Ensuite, on s'est aussi retrouvé, forcément beaucoup vu pour suivre les cours dans l'obtention du diplôme UEFA A. Une amitié est née.»

L'envie de travailler ensemble

«À force de se côtoyer, les années qui passent, on s'était dit : ''Un de ces quatre, il serait chouette de reprendre une équipe. Le hasard a bien fait les choses puisque l'UN Kaërjéng cherchait quelqu'un pour diriger son équipe A descendante en Promotion d'Honneur. On a rencontré les dirigeants. Leur projet était très, très intéressant, tentant, avec le souhait de retrouver la BGL Ligue au plus tôt. Nous n'avons pas réfléchi dix secondes. C'était parti.»

Une bonne complémentarité

«Il y a quatre entraînements par semaine en plus du match du week-end. Nous sommes très complémentaires, ce qui est une force. Plus expérimenté, Jean-Marc a en charge la gérance du groupe, sa dynamique. Je m'occupe de la planification, de la préparation des séances, de la tactique, bref tout ce qui a trait au côté sportif. Je n'oublie pas l'entraîneur des gardiens, Claude Herrig. Il a du vécu. Il nous donne des astuces. On forme un véritable team à trois. Le travail est tellement vaste… qu'il est impossible à un entraîneur de savoir, de pouvoir tout faire tout seul. J'ai Jean-Marc au téléphone tous les jours.»

Un groupe à l'écoute

«Comme l'a dit et répété le taulier Nicolas Fernandes (30 ans), tout se passe de façon admirable entre le staff et le noyau. J'ajoute: travailler avec un tel effectif est fort agréable. Le mix entre les anciens et les jeunes est idéal. Chacun en veut, travaille, bosse sans relâche, écoute les consignes sans jamais rechigner. Cerise sur le gâteau, le président Fränk Klinkert est proche du groupe. C'est intéressant.»

Tobias Baier renforce le secteur offensif

«Avec Basile Camerling, nous possédons un profil similaire à celui de Tobias Baier arrivé en janvier. Basile est blessé. Tobias mesure 1m95, sait jouer dos au but, sait fixer les adversaires. C’est un plus. Cassan, Bourgeois et Poinsignon sont adroits dans le dernier geste. Notre force offensive est (re)connue (50 buts inscrits en 17 journées) mais, surtout, ne tirons pas sur l'ambulance et le secteur défensif en particulier (23 buts encaissés). OK, ne pas encaisser est parfois (très) compliqué: on ne peut pas tout avoir! Contre Wiltz et à Sandweiler, on a gagné 4-0 et 2-1 en raison de l'excellent travail réalisé par la charnière défensive et le milieu de terrain (défensif).»

Le choc à Rumelange ce vendredi à 19h30

«Les deux formations se connaissent. Leader, l'USR possède trois points de plus suite à un coup de moins bien de notre part et deux défaites: 4-2 à Etzella et 1-0 à Erpeldange. Personne n'est à l’abri d'une mauvaise passe. L'envie est de remettre les compteurs à zéro en empochant la totalité de l'enjeu. Je m'attends à un match sympa, à une belle partie de football. Käerjéng préférera toujours le rôle du chasseur à celui du chassé. Au classement, Etzella (3e) est l'équipe en forme du moment. La Coupe de Luxembourg n'est pas un objectif en soi. Nous croiserons le fer avec Rodange (BGL Ligue) avec le souhait de lui jouer un sale tour. Pourquoi ne pas atteindre les quarts de finale? Cependant, le FCR a de solides arguments à faire valoir.»

Le programme de la 19e journée



Ce jeudi à 20h



Mertert/Wasserbillig - Etzella

Ce vendredi à 19h30



Rumelange - Käerjéng

Ce vendredi à 20h



Canach - Kayl/Tétange

Ce samedi à 18h

Erpeldange - Sandweiler

Swift - Norden 02

Wiltz - Mamer

Mühlenbach - Grevenmacher