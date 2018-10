L'Union Kayl-Tétange a raté l’occasion de recoller au wagon de tête de la série 2 aprè sa défaite 0-2 sur sa pelouse contre Remich-Bous. En série 1, Bastendorf, pour le retour de Jean-Marie Reichling, s’est imposé sur le même score à Aischdall.

Remich-Bous surprend Kayl-Tétange, débuts réussis pour Reichling à Bastendorf

Gros plan sur la 8e journée de Division 1

Par Andy Foyen

Mondercange prend les commandes



Grevenmacher piégé 2-0 vendredi sur la pelouse de Weiler-la-Tour, les rivaux des Mosellans savaient qu’ils avaient une occasion en or de se rapprocher ou même de dépasser le CSG. Occasion manquée pour l’Union 05, contraint de s’incliner par 0-2 contre les promus de Remich-Bous. «On a bien préparé ce duel. C’était un très beau match avec beaucoup d’occasions, plus pour nous que pour eux. Cette victoire est méritée», se réjouissait De Almeida, entraîneur des promus. Ce sont Pires da Silva et Omosanya qui ont offert la victoire aux visiteurs.



22 Les joueurs de l'Union Remich-ont signé une victoire convaincante sur la pelouse du stade Victor Marchal à Tetange. Photo: Zineb Ruppert

Vainqueur 4-1 contre Bettembourg, c’est Mondercange qui a réalisé la toute bonne opération de ce weekend en s’emparant du leadership avec un point d'avance sur le duo Grevenmacher-Weiler. A l’arrière, Aspelt a pris l’eau sur la pelouse de Sanem. Battus 3-0 (voir le résumé en vidéo), les Red Boys héritent de la dernière place du classement puisque dans le même temps, Berbourg a battu Schifflange 2-1 et l'ASL Porto a pris un point contre Mensdorf 1-1.

Résumé du match Sanem-Aspelt 3-0

Cinq points d'avance pour Steinsel



La semaine a été mouvementée à Bastendorf. Mardi, le club annonçait avoir terminé sa collaboration avec Maurice Meyer et a fait appel à un ancien de la maison, Jean-Marie Reichling, pour le remplacer. En déplacement quatre jours plus tard du côté d’Aischdall, les joueurs de Bastendorf ont répondu présent. Grâce à un doublé de Lorang, les Rouges s’imposent pour la première fois hors de leurs terres. «L’entraîneur que j’ai remplacé n’a pas fait du mauvais travail. J’ai mis l’une ou l’autre chose au point, comme des sorties de défense propres et cela a payé. On a gagné méritoirement», nous confiait Reichling.

Le premier écart vient de se produire dans cette série 1. Steinsel, victorieux 0-1 à Weiswampach, profite du faux pas de Medernach (battu 2-1 à Steinfort) et du partage entre Lorentzweiler et Schieren pour prendre ses distances. Suite aux victoires de l’USBC, Steinfort et Bastendorf, Lintgen, accroché par 2-2 à Kehlen, clôture désormais le classement de cette série.



Ils ont dit

Yvo Martins (entraîneur Mersch): «On était tous surmotivé parce que les derniers résultats n’avaient pas été à la hauteur de nos espérances. Pour moi, c’était un match très spécial, parce que j’ai été entraîneur ici pendant trois ans. Dans le jeu, du début à la fin, on était plus présent. On a mérité la victoire.» Mertzig - Mersch 1-3

Andrea Fiorani (entraîneur Norden): «L’analyse est très simple. On rate un penalty après cinq minutes. On a trois opportunités en or où le joueur se présente seul face au but. On ne les convertit pas. Eux, ils comptabilisent deux tirs, dont un sur mon gardien avant qu’il ne termine sa route sous la transversale. Pour Steinsel, aujourd’hui, c’était le 25 décembre.» Norden - Steinsel 0-1

Nelson Fragoso (entraîneur Sanem): «Je suis avant tout satisfait que nous ayons enfin réussi à concrétiser nos occasions. Nous avons empoché trois points très importants et ce en marquant trois buts et en gardant le zéro derrière. C’était un dimanche de rêve!» Sanem - Aspelt 3-0

Claude Leogrande (Entraîneur Mensdorf): «Chaque équipe avait sa mi-temps. Ils ont marqué après cinq minutes de match. Après cinq minutes en deuxième mi-temps, nous sommes parvenus à égaliser. Et à partir de ce moment, il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain. En regardant la deuxième mi-temps, on aurait mérité de gagner mais on peut se contenter du point.» ASL Porto - Mensdorf 1-1

Les chiffres

4 - En huit rencontres, Lintgen a partagé quatre fois, soit une fois sur deux. En sachant que trois des quatre matchs restants se sont soldés par des défaites, Lintgen comptabilise un maigre bilan de sept points, ce qui lui vaut la lanterne rouge de la série 1 actuellement.

2 - Les spectateurs de la série 2 auront vécu une journée prolifique, puisqu’à chaque rencontre, au moins 2 buts ont été marqués. Avec cinq buts au total, c’est la rencontre entre Mondercange et Bettembourg qui a été la plus spectaculaire en termes de réalisations.

L'affiche à suivre

Au programme de la 9e journée de division 1, il faudra porter une attention particulière au duel entre Medernach et Aischdall. Ces deux équipes ont la faculté de battre les meilleurs, par contre, lorsqu’il s’agit de jouer des équipes plus modestes, elles semblent peiner. Il sera donc très intéressant de voir laquelle de ces deux équipes emportera la mise.



