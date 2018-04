Le comité de Remich-Bous, qui s'est réuni jeudi soir, a décidé de ne pas renouveler sa confiance à David Spir. L'entraîneur actuel ne sera plus à la tête des coalisés la prochaine saison.

Remich-Bous: David Spir sur le départ

Par Daniel Pechon

Pour David Spir (39 ans), arrivé en janvier 2017 à l'URB, cette décision est une grande déception d'autant plus que l'objectif fixé en début de saison, la remontée en division 1 après la culbute de la saison dernière, est pratiquement dans la poche. «Le club souhaite changer sa philosophie de recrutement, tout comme dans son fonctionnement, avec une orientation qui sera plus locale. J'aurais aimé évidemment poursuivre l'aventure, terminer le travail entamé. Car, malgré une reconstruction quasi complète de l'équipe cette saison, la mayonnaise a pris immédiatement, avec l’aide d'Eric Breckler (ex directeur sportif). Nous sommes parvenus à construire une belle et talentueuse équipe de copains. Michel Bucolo m’a accompagné dès mes débuts et a souvent fait la différence sur le terrain. Je ne veux pas me laisser abattre et j'ai encore faim de nouveaux challenges, de nouveaux défis.»

Ce vendredi midi, du coté de Remich-Bous, Nic Johanns, le président de Remich-Bous, a précisé que le comité est à la recherche d'un successeur mais que rien n'est encore fixé dans le choix du futur entraîneur.

Nuno De Almeida futur entraîneur?

Toujours est-il que les rumeurs vont bon train. Nuno De Almeida (33 ans), ancien joueur de l'URB (en 2010) et qui avait démissionné de l'ASL Porto en mars dernier, tiendrait la corde. Ce ne serait plus qu'une question d'heures. L'intéressé n'a ni infirmé, ni affirmé mais a ajouté être en contact avec plusieurs clubs et que sa décision sera prise lundi.

Remich-Bous occupe la tête de la Division 2 série 2 avec 50 points et a pratiquement son ticket pour la division 1 en poche. Le club mosellan n'a besoin que de trois points pour assurer son retour en division 1. De plus, il bénéficie d'un programme de fin saison plutôt allégé, avec les trois derniers de la série parmi ses quatre derniers adversaires... La montée pourrait même être actée ce dimanche avec la réception du dernier de classe, Lasauvage.