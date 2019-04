Avant une semaine anglaise, les équipes de Division 3 disputaient dimanche la 23e journée. Frank Otto (Reisdorf) vilipende ses joueurs qui, pourtant, ont un pied et quatre orteils en D2. En Série 2, Munsbach remonte toujours plus haut au classement. Le Top 3 est d’actualité.

Reisdorf déçoit son coach, Munsbach grappille

Avant une semaine anglaise, les équipes de Division 3 disputaient dimanche la 23e journée. Frank Otto (Reisdorf) vilipende ses joueurs qui, pourtant, ont un pied et quatre orteils en D2. En Série 2, Munsbach remonte toujours plus haut au classement. Le Top 3 est d’actualité.

Par Vincent Lommel

Un bilan très satisfaisant de cinquante et un points sur soixante-neuf possibles laisse de marbre l’entraîneur de l’US Reisdorf, Frank Otto. La contre-performance (1-1) enregistrée face à Bourscheid explique ce courroux. Son équipe devrait néanmoins valider son ticket pour la D2 la semaine prochaine.



«Tous les dimanches en matinée, des joueurs s’excusent de ne pas pouvoir venir au match. Avec une telle discipline, le club n’a rien à faire, ni à aller chercher en D2. Les entraînements se déroulent de manière impeccable, mais, le week-end, nous ne parvenons pas à mettre en pratique notre jeu. Le chemin menant à l’étage supérieur est encore long», se lamente Frank Otto.

Info? Intox? On penchera volontiers pour de... l’intox, car avec une avance de huit unités sur les barragistes, Folschette (3e) et Clervaux (4e) , victorieux tous deux de concert dimanche, la voie est royale. Affaire à suivre avec,,, optimisme donc, pour l'US47.



«Bourscheid s’est défendu avec les moyens du bord.» Le premier tir visité a fini sa course en pleine… lucarne. «Nous étions dans les arrêts de jeu (90+1). Le manque de concentration se paie cash. Je déplore aussi une nouvelle exclusion», enchaîne Otto. L’US Reisdorf doit avant tout retrouver la sérénité.

Série 2: qui veut grimper sur la troisième marche du podium?

Il y a les montants certains, Clemency et Schengen, et puis... tous les autres. À quatre journées du dénouement, bien malin celui qui pourrait affirmer connaître le nom de l’équipe appelée à terminer sur la troisième marche du podium et donc, à disputer le barrage pour la montée.



Mais qui donc veut disputer ce barrage? Lasauvage, Kopstal, Munsbach, Noertzange et Gasperich se tiennent sur quatre points. Le suspense est entier.



Lasauvage (3e) a sauvé une unité (2-2) chez la… lanterne rouge, Dalheim. Kopstal a concédé un cinquième revers de rang (3-1) face à un de ses rivaux, Noertzange, après ceux enregistrés contre Schengen, Clemency, Lasauvage et Munsbach, mais reste toutefois dans la course. Incroyable mais vrai. L’entraîneur, Yves Block ne sait plus à quel saint se vouer.



Largué il y a peu, le trio Munsbach-Noertzange-Gasperich peut déjouer les pronostics avec un avantage à Munsbach, en forme ascendante. Un certain Munsbach - Noerztange a lieu dimanche prochain. Les confrontations directes feront la différence.

Ils ont dit



Eddie Guillin (entraîneur de Bourscheid): «Avec huit titulaires absents, je suis fier de mes joueurs et je suis très content du résultat. Si mon gardien ne commet pas une erreur de placement, nous aurions pu gagner… comme face à tous les prétendants à la montée. Le CSB devrait être premier de classe si on se fie au bilan des derniers matches (17 points sur 27), mais bon, ce sera la saison prochaine pour le... cinquantième anniversaire du club. Je suis là pour çà. Mentalement et tactiquement, les garçons me font confiance. Reisdorf, bien organisé, ne s’est pas ménagé une seule occasion.» Bourscheid - Reisdorf 1-1

Eddie Guillin, l'entraîneur du CS Bourscheid, est aux anges: «Le CSB devrait être premier de classe si on se fie au bilan des derniers matches (17 points sur 27)» Photo: Stéphane Guillaume

Ruben Brito (entraîneur d’Heiderscheid-Eschdorf): «On a joué un bon match et les garçons ont tout donné jusqu’au coup de sifflet final. Menée 0-3, l’équipe est revenue à 2-3. Le métier de Folschette a eu raison de notre jeunesse. Le fair-play était de mise et c’est tant mieux.» US Folschette - Racing Heiderscheid/Eschdorf 4-2



Les chiffres



4

En Série 1, on recense quatre victoires consécutives pour Colmar-Berg. La longue période (1 mois) de turbulence est dans le rétro pour l'AS.

6

La Minière Lasauvage a engrangé six points lors de ses sept derniers matches, mais reste en course pour terminer sur la troisième marche du podium. Un championnat complètement indécis.

L'affiche

En Série 1, la première place se jouera dimanche lors du duel entre l'US Reisdorf et l'AS Colmar Berg. Battu à deux reprises sur le score de 3-2 lors des deux premiers tours, l’ASC aspire à prendre sa revanche. Les deux formations sont très proches de monter en D2 mais, certainement, cette dernière ne cracherait pas sur le leadership.