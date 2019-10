Ce vendredi (20h45) au stade José Alvalade de Lisbonne, les Roud Léiwen abordent contre le Portugal d'un certain CR7 le sixième des huit virages dans le groupe B des éliminatoires pour l'Euro 2020. Avec respect, mais non sans ambition et l'esprit toujours conquérant.

Sport 4 min.

Regarder Ronaldo les yeux dans les yeux

(LW). - Les deux rencontres face à l'Ukraine doivent servir de références. Certes, l'ancien Soulier d'or Andriy Shevchenko avait à chaque fois mené ses troupes à la victoire (1-2 à Luxembourg, puis 1-0 à Lviv), mais le Luxembourg aurait mérité bien davantage au vu de la qualité du jeu proposé en cette double occasion.

Le mois dernier encore, contre la Serbie au Josy Barthel, c'est une défaite (1-3) aussi malheureuse qu'imméritée qui est venu sceller une jolie prestation des Roud Léiwen.

Des joueurs comme Cristiano Ronaldo font toujours la différence avec leur classe individuelle

Cette fois, c'est le Portugal de Fernando Santos et d'un certain... Cristiano Ronaldo, authentique champion d'Europe en titre et vainqueur de la première Ligue des Nations, qui se dresse sur la route des joueurs de Luc Holtz. Mais avec la confiance qui l'anime en 2019, et sans éluder complètement le spectre de Solna (défaite... 0-8 le 7 octobre 2017), ce Luxembourg-là doit pouvoir afficher un esprit conquérant face à un adversaire qui vient tout de même de passer neuf buts en deux déplacements en Serbie (2-4) et contre la faible Lituanie (1-5).

«Le Portugal n'a pas gagné le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations pour rien», a déclaré Holtz jeudi. «Ces deux résultats soulignent la force de l'équipe. En général, le niveau du football international tend à se rapprocher, mais des joueurs comme Cristiano Ronaldo font toujours la différence avec leur classe individuelle».

Gazon en mauvais état

Le premier, et principal argument du sélectionneur est la qualité de son effectif lui-même. Il est loin le temps du 5-4-1 destructeur, ou du 4-5-1 pragmatique, avec des braves joueurs exclusivement focalisés sur leur tâche défensive, tous massés derrière un insaisissable ballon. La construction d'un jeu fluide, au départ du quatre arrière et la créativité des éléments offensifs sont désormais la marque de fabrique de l'armada de ces professionnels aguerris aux rigueurs des compétitions étrangères.

Mis à part son régulateur Christopher Martins, en plus de ses pions offensifs Aurélien Joachim et Maurice Deville - mais Dave Turpel, Stefano Bensi et Gerson Rodrigues sont bien là! -, le sélectionneur peut compter sur l'ensemble de sa troupe. Et, excepté l'attaquant de Mannheim, blessé, le onze de départ aligné le 10 septembre contre la Serbie pourrait être reconduit dans l'antre des... Lions du Sporting Lisbonne, dont le gazon est étonnamment en très mauvais état selon Holtz.

Un ou deux pare-chocs devant la défense?

Le quatre arrière Jans - Chanot - Gerson - Carlson, devant le dernier rempart Anthony Moris, a fait ses preuves et les automatismes sont là. Tim Hall, brillant avec le Karpaty Lviv dans le championnat d'Ukraine est aussi une solution de choix.

Pourri de qualités, le jeune (19 ans) Leandro Barreiro a déjà démontré qu'il avait les épaules pour suppléer l'absence du «monstre» Martins comme pare-chocs devant la défense. Holtz pourrait lui adjoindre un routinier comme Lars Gerson pour doubler le brise-lames grand-ducal face aux déferlantes portugaises attendues.

Au milieu, la fine technique et la rapidité des frères Vincent et Olivier Thill, de Danel Sinani et de Gerson Rodrigues, toujours très inspiré face aux grandes équipes, peuvent désarçonner les meilleures équipes européennes. Devant, le Virtonais Dave Turpel, déjà double buteur dans ces éliminatoires, ne ménagera pas sa peine et étalera son abattage habituel durant une de jeu au moins sans doute.

Les grands matches ont toujours constitué une source d'inspiration particulière pour le talentueux Gerson Rodrigues Photo: Ben Majerus

En face, la Selecçao de Fernando Santos, cinquième au ranking mondial - le Luxembourg pointe à la 93e place -, rame loin derrière l'Ukraine. En cause, un léger retard à l'allumage à domicile (1-1 face à l'Ukraine, puis 0-0 contre la Serbie), comblé ensuite par un sans-faute à l'extérieur. Autrement dit, CR7 et ses coéquipiers sont à la recherche d'un... premier succès devant leur public dans cette campagne éliminatoire.

Et c'est là que le danger réside, car les deux premières places du groupe ont beau être qualificatives pour la phase finale de l'Euro, la Serbie, troisième - certes avec un match de plus - n'est qu'à une longueur des Lusitaniens, qui ne peuvent plus se permettre de musarder en chemin.

Les équipes possibles

LUXEMBOURG: Moris; Jans, Chanot, Gerson (ou Hall), Carlson; Barreiro; O. Thill, V. Thill, Sinani, Rodrigues; Turpel.

Sélectionneur: Luc Holtz.

PORTUGAL: Rui Patricio; Ricardo Pereira, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro (ou Nelson Semedo); Danilo, Ruben Neves; Bernardo Silva, Joao Felix, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.

Sélectionneur: Fernando Santos.

Coup d'envoi: 20h45 (19h45 locales). Stade José Alvalade.

Arbitres: Daniel Stefanski, assisté de Marcin Boniek et Dawid Igor Golis (Pologne).