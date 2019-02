C'est à une très large majorité de 82,13% que 113 des 114 clubs du Luxembourg ont opté en faveur de la limitation à quatre transactions temporaires par saison, dont deux seulement vers un même club, suivant le référendum que la FLF leur avait proposé.

Référendum de la FLF: pour une limitation des prêts de joueurs

(JFC). - Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Comme on s'y attendait dès l'annonce de l'organisation d'un référendum sur le sujet par la Fédération luxembourgeoise, les clubs ont massivement choisi de limiter à quatre le nombre de transactions temporaires, dont deux vers un même club.



A noter que cette pratique est valable pour une saison entière, et non pas seulement par période de transfert. En outre, cette limitation ne concerne que les clubs d'une même division, et donc, aucune limitation d'une division vers une autre ne sera instaurée. Enfin, il faut relever que seul le football masculin est concerné.



113 des 114 clubs de la FLF ont rendu leur bulletin de vote, seul le club de futsal des 58 Latdevils Garnich, inactif cette saison, ne s'est pas prêté au vote. A 82,13%, ils ont voté en faveur de cette proposition, contre 15,93% d'avis défavorables et 1,94% d'abstention.

La majorité absolue (la moitié des votes + 1) étant requise pour qu'un changement de règlement soit effectif, la nouvelle règle (article 103-1) est donc adoptée. Dans l' œil du cyclone, clairement, figurait le F91 Dudelange, dont les pratiques avaient initié ce mouvement de contestation. Désormais, les joueurs prêtés pourront jouer contre leur formation d’origine, et cette dernière ne sera plus autorisée à payer tout ou partie du salaire du footballeur prêté.

En outre, en marge de ce référendum, les clubs ont aussi voté (à 86,76%) l'admission définitive d’un nouveau club de futsal: le 1.FC Gruefwiss Leudelange.