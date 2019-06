Lendemain de match (amical contre Madagascar) oblige, les internationaux luxembourgeois ont eu droit à une journée de lundi tranquille. Ils sont tous retournés en famille après le repas de midi. Le retour à Lipperscheid est programmé pour mardi à 16 heures.

Récupération et adaptation au synthétique au menu

Jean-François COLIN Décrassage, quartier libre et granulés noirs

Lendemain de match (amical contre Madagascar) oblige, les internationaux luxembourgeois ont eu droit à une journée de lundi tranquille. Ils sont tous retournés en famille après leur repas de midi. Le retour à Lipperscheid est programmé pour mardi, à 16 heures.

Si l'on enlève Aurélien Joachim, Chris Philipps et Stefano Bensi, tous trois blessés (le dernier plus légèrement), ainsi que Mario Mutsch, qui a définitivement tiré sa révérence, ils étaient 16 sur 19 à fouler la pelouse du stade Josy Barthel, dimanche soir lors du match amical contre Madagascar (3-3).

Il était donc on ne peut plus logique, dans ces conditions, que le sélectionneur Luc Holtz concocte une journée allégée ce lundi pour ses joueurs: au menu, un décrassage léger en matinée sur la pelouse du Sporthôtel Leweck, suivi d'un repas communautaire, sur les hauteurs de Lipperscheid également. Après quoi, sur le coup de 13 heures, le groupe s'est dispersé, chaque joueur étant autorisé à rejoindre les siens, histoire de recharger les accus en famille à trois jours du départ pour Vilnius et à quatre du match en Lituanie.

Congé jusqu'à mardi 16 heures



Le rendez-vous est à présent fixé à mardi 16 heures au Sporthôtel Leweck, avec, dans la foulée, un entraînement sur... terrain synthétique à 18 heures à Stegen (la pelouse du Blo-Wäiss Medernach). Le groupe s'entraînera encore à deux reprises mercredi sur le synthétique de Stegen, avant de s'envoler pour Vilnius le lendemain matin. Histoire d'optimaliser la préparation et de se familiariser au maximum avec la pelouse artificielle du LFF Stadionas de Vilnius, où le Luxembourg défiera la Lituanie vendredi à 20h45 (21h45 locale).

«Pour moi, on parle d'un football complètement différent», analyse Luc Holtz. «Puis, tout dépendra aussi en grande partie de l'arrosage ou non de la surface de jeu. Les Lituaniens ont forcément plus l'habitude que nous de jouer là-dessus, mais j'admets que par rapport aux qualités intrinsèques de mes joueurs, ce n'est pas nécessairement un désavantage.



Apparemment, d'après les renseignements pris, c'est un synthétique où il y a encore des granulés noirs, et c'est très difficile de trouver l'équivalent au Luxembourg pour s'entraîner. Pour se circonscrire au nord du pays, je suis allé voir à Bissen, à Diekirch et à Medernach, mais il n'y pas de tels granulés. Finalement, celui qui convient le mieux, déjà au niveau des dimensions de l'aire de jeu (celle de Vilnius fait 105 mètres sur 68) est le terrain de Medernach, à Stegen», explique le sélectionneur.

Restera à voir dans les conditions de match réelles, vendredi soir à Vilnius, comment les Roud Léiwen dompteront ces conditions de jeu inhabituelles pour eux.