Agé de 22 ans, l'entraîneur de Canach, Raphael Duarte est l’un des plus jeunes de sa corporation. Etudiant en histoire à l’université de Luxembourg, il a succédé à Olivier Ciancanelli à la reprise en janvier. Une double casquette qu’il essaie de gérer au mieux.

Sport 4 min.

Raphael Duarte (Canach), entraîneur et étudiant en histoire

En neuf matches à la tête de la Jeunesse Canach, Duarte a accumulé les matches nuls (7). Le barragiste actuel, Mamer ne compte plus que deux points de retard.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Raphael, à l’âge de 22 ans, n’est-on pas joueur plutôt qu’entraîneur d’une équipe senior?

Raphael Duarte. - «Je ne suis pas grand de taille, mais j’évoluais au poste de… gardien de but à Wormeldange. Mes chances de percer, d’aller loin sont plus élevées dans le coaching, et j’ai donc préféré renoncer comme joueur. C’était il y a environ quatre ans. J’avais déjà commencé à entraîner les pupilles à Canach à 15 ans.



Quel a été jusqu'ici votre parcours en tant que coach?

Dès l'âge de 13, 14 ans, tout était clair dans ma tête: faire carrière comme entraîneur. J’ai décroché le diplôme UEFA B, et mon ambition est de passer l’UEFA A. Après la jeune classe à Canach, j’ai été l’adjoint d’Oseias Ferreira en 2016, toujours à Canach. Les six derniers mois de l’année écoulée, j’avais un rôle d’analyste-vidéo à l'US Hostert.

Mais vous avez délaissé cette fonction et accepté la proposition du comité de Canach. Pourquoi?

Je suis resté en contact avec le directeur sportif, Paul Trierweiler, ancien président de la Jeunesse Canach. Il m’a proposé de succéder à Olivier Ciancanelli. Et là, je me suis dit: «Raphael, essaye!». Il y a quelques années, je n’étais pas prêt. Désormais, je le suis.

C'est un poste qui gonfle sensiblement vos heures consacrées au football...



Il est difficile de prétendre le contraire, en effet. Ne voulant pas tout miser sur le football, je m’étais résolu à entreprendre des études… avec le secret espoir d’aller le plus loin possible en football. En journée, j’étudie l’Histoire à l’université, sur le site de Belval. Je devrais avoir terminé mes études en juin 2020. Être professeur pourrait m’intéresser.

Qu'est-ce que cela implique de diriger des joueurs - parfois largement - plus âgés que vous?



Dans un souci de mettre tous les atouts de mon côté, j’ai assisté à des entraînements à Dudelange, à Bielefeld (sous la houlette de Jeff Saibene), à Hoffenheim (dont le coach est Julien Nagelsmann, 31 ans) ou encore à Farense, au Portugal. Il m’est arrivé de manquer des cours à l’université pour me rendre sur place. Je suis en poste à Canach depuis la reprise en janvier. Certains joueurs me connaissaient et d’autres moins, voire carrément pas du tout. Souvent, ils étaient surpris de me voir endosser l'habit d'entraîneur principal. Le job est très, très stressant. C’est logique si tu veux être le plus professionnel possible.

Quelle est votre philosophie en tant que coach?

En trois mois, il n’est pas réalisable de vouloir tout mettre en place. Je suis favorable à un jeu posé, à un jeu en profondeur. Le groupe est réceptif.

Après une saison 2017-2018 compliquée, celle-ci ne l’est pas moins pour la Jeunesse Canach. Où le problème se situe-t-il?

Je n’étais pas là au premier tour. Ce qu’il manque depuis la reprise est simple: des victoires.

En neuf matches, votre bilan renseigne deux succès pour... sept nuls. L’effectif recèle-t-il suffisamment de qualité?

Oui, il y a beaucoup de qualité à Canach! Il aurait été préférable de perdre une fois ou l’autre et d'enregistrer davantage de victoires plutôt que d’enchaîner ces matches nuls. Face à Mamer (2-2), Bissen (1-1) et Mertert-Wasserbillig (1-1), nous méritions mieux qu’un partage des points. Les deux premiers cités ont égalisé dans le temps additionnel. La malchance ne nous lâche pas. Le retour de blessés de longue date nous ferait tellement de bien.

Avec un mince viatique de deux points sur le barragiste, Mamer, Canach doit encore croiser le fer avec Rodange, Wiltz, le Swift et l’US Esch. Rien moins! Le maintien est loin d'être assuré...



Je n’ai aucun reproche à formuler aux garçons. Des progrès sont perceptibles depuis mon entrée en matière. Canach possède aujourd'hui 23 unités, et il faudra encore en grappiller cinq ou six pour rester en PH. Nos adversaires directs (Erpeldange, Mamer, Bissen, voire Junglinster) ont un calendrier plus facile, mais je reste confiant.

Votre avenir est-il défini?

Non, le comité ne m’a rien dit pour la saison 2019-2020. À moyen et à long terme, j’aimerais travailler à mi-temps ou même «full time» dans le monde du ballon rond. On verra. A présent, ma priorité est d’assurer le maintien de Canach en PH.»

Le programme de la 23e journée de Promotion d'Honneur

Samedi

16 heures: FC Mamer 32 - UN Käerjéng 97

19 heures: Atert Bissen - Union Mertert-Wasserbillig



Dimanche à 16 heures



FC Rodange 91 - Jeunesse Canach

US Esch - FC 72 Erpeldange

Koeppchen Wormeldange - Jeunesse Junglinster

FC Wiltz 71 - BB Mühlenbach

Swift Hesperange - US Sandweiler