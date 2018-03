Le n°1 Luxembourgeois pointe ce lundi matin au 28e rang de la hiérarchie mondiale du tennis masculin toujours dominé par Roger Federer. Chez les dames, la Roumaine Simona Halep reste en pole alors que Mandy Minella a gagné sept places.

Ranking: Muller et Minella progressent

Le n°1 Luxembourgeois pointe ce lundi matin au 28e rang de la hiérarchie mondiale du tennis masculin toujours dominé par Roger Federer. Chez les dames, la Roumaine Simona Halep reste en pole alors que Mandy Minella a gagné sept places.

(ER/AFP) - A quelques jours du début du tournoi d'Indian Wells, Gilles Muller a gagné une place au classement ATP publié ce lundi matin. Le sportif de l'année occupe la 28e place. Le Suisse Roger Federer est toujours en tête. L'Espagnol Rafael Nadal et le Croate Marin Cilic complètent le podium.



A noter également la belle progression de Roberto Bautista. Grâce à sa victoire à Dubaï, l'Espagnol réalise la plus grosse progression du top 20 et gagne sept places pour atteindre le 16e rang du classement. Autre vainqueur du week-end, l'Argentin Juan Martin del Potro (8e), sacré à Acapulco, gagne une position et échange sa place avec sa victime en finale le Sud-Africain Kevin Anderson.

Chez les dames, aucun changement dans le Top 14. La Roumaine Simona Halep devance la Danoise Caroline Wozniacki et l'Espagnole Garbine Muguruza. Le premier changement intervient au 14e rang puisque l'Américaine Sloane Stephens grimpe d'une place tandis que la Française Kristina Mladenovic (15e) fait le chemin inverse.

Du côté des Luxembourgeoises, Mandy Minella a progressé de 7 places et se retrouve désormais 277e alors qu'Eléonora Molinaro perd 4 rangs. La dernière lauréate du tournoi Nature Element Luxembourg Indoor Junior Open occupe la 514e place.