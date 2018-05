Ralph Schon en route pour le Fola

Ralph Schon va quitter Strassen après l'opération maintien réussie ce samedi à Rodange. Le gardien international va rejoindre le Fola pour franchir un nouveau cap la saison prochaine. Le club eschois devrait l'officialiser ce mardi.

Christophe NADIN Sinani, Dikaba et Drif officialisés aussi ce mardi?

Ralph Schon va quitter Strassen après l'opération maintien réussie ce samedi à Rodange. Le gardien international va rejoindre le Fola pour franchir un nouveau cap la saison prochaine. Le club eschois devrait l'officialiser ce mardi. Le principal intéressé n'a pas confirmé l'information.



Strassen était disposé à laisser partir son gardien de but, mais pas à n'importe quel prix. Intéressé, Differdange a finalement lâché l'affaire. Le Fola est revenu à la charge et les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. C'est une belle progression pour celui qui concurrence Anthony Moris en équipe nationale et qui va connaître son troisième club après Norden et le FC UNA.



Ralph Schon est l'une des recrues que présentera le club doyen ce mardi. La venue de Dejvid Sinani est elle actée depuis quelques semaines. Rodrigue Dikaba quittera Dudelange pour le Fola et Achraf Drif (Hostert) pourrait s'ajouter au casting d'un club qui a décroché son billet pour une nouvelle campagne européenne.