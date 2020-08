Un mois après avoir battu le record du monde en parcourant 915,39 km en 24 heures, le Luxembourgeois remonte en selle dès mardi. Cette fois, il s'élance pour une autre épreuve de longue haleine : la Race around Austria.

Ralph Diseviscourt prêt pour 2.200 km de plus

Patrick JACQUEMOT

Il faut croire qu'il en avait gardé sous la pédale. La dernière fois que Ralph Diseviscourt avait fait parler de lui, c'était au terme d'un effort d'une journée entière passée à rouler autour du barrage de Vianden. Vingt-quatre heures en selle, trois kilos de perdus en route, dix records du monde battus et un ultime record de distance parcourue en un jour amélioré de 21 km. L'exploit de ce 13 juillet lui avait alors valu non seulement les bravos officiels du ministre des Sports, Dan Kersch (LSAP) mais aussi de son altesse le Grand-Duc en personne.

Les honneurs l'ayant dopé, le Luxembourgeois de 44 ans s'apprête donc à repédaler pour un effort incroyable. Rien moins que la Race around Austria que ses organisateurs qualifient de «course la plus difficile d'Europe»... Soit 2.200 km à avaler et 30.000 mètres de dénivelé à digérer en faisant le tour de toute l'Autriche non-stop.

Visiblement, l'effort de ne fait pas peur à ce salarié de la Banque internationale de Luxembourg qui multiplie les exploits. Pour le «marathonien du vélo», le départ est prévu mardi sur les coups de 20h34. Et l'arrivée? Pas avant quatre jours certainement... Mais ce tour hors norme ne l'effraie pas car il l'a déjà parcouru voilà trois ans. En 2017, le sportif était monté sur la deuxième marche du podium après avoir pédalé pendant 101 heures d'affilée. Temps qu'il compte bien battre pour cette édition 2010.

Il va de soi que, cette année, l'événement a pris des précautions particulières en raison de la pandémie de covid-19. Les différentes équipes et coureurs devront éviter de se croiser, même chose entre officiels et sportifs tandis que la zone de départ sera strictement limitée à 200 personnes.

