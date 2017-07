(ER) - Pour sa première course dans le peloton professionnel, Kevin Geniets a pris la 20e place de la Polynormande dans le cadre de la Coupe de France. En Allemagne, les Differdangeois Larry Valvasori et Tom Thill ont fini 23e et 32e du Rad am Ring.

Polynormande: Gougeard renoue avec la victoire

Le Français Alexis Gougeard (Ag2r) a retrouvé le chemin du succès en s'imposant ce dimanche sur la Polynormande, 12e manche de la Coupe de France, disputée sur 168,9 km entre Avranches et St-Martin-de-Landelles. Il a devancé de 3" ses compatriotes Johan Le Bon (FDJ) et Laurent Pichon (Fortuneo).

Alexis Gougeard, qui n'a pas disputé le Tour de France 2017, a marqué des points pour sa sélection au prochain Tour d'Espagne.

Après avoir été nommé stagiaire au sein de la formation Ag2r, Kevin Geniets a signé une belle place pour sa première course chez les professionnels. Le jeune Luxembourgeois (20 ans), qui s'est classé 20e à 2'12" de son équipier, a tenté sa chance à un peu moins de 20 km de l'arrivée mais sans succès.



Rad am Ring: Valvasori et Thill à l'arrivée



Le Néerlandais Huub Duijn (Verandas Willems-Crelan) a remporté la 2e édition de la Rad am Ring, la Rudi Altig Race (cat. 1.1), disputée sur le circuit automobile du Nurburgring sur la distance de 141 km. Il s'est imposé légèrement détaché devant le champion du monde de cyclo-cross Wout van Aert.



Du côté des Luxembourgeois, on épinglera la 23e place Larry Valvasori (à 1'08") et la 32e place de Tom Thill (4'11"). Par contre Ivan Centrone et Alex Kirsch ont abandonné. Seulement 39 coureurs ont fini la course.