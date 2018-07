Les chances de qualification sont très minces pour le Racing battu 0-2 jeudi dernier au stade Josy Barthel par les Roumains du Viitorul. Pas question pour autant de faire du tourisme le long de la mer Noire. D'autres échéances attendent le club de la capitale.

Racing: jouer les poils à gratter et préparer le championnat

Christophe NADIN Les chances de qualification sont très minces pour le Racing battu 0-2 jeudi dernier au stade Josy Barthel par les Roumains du Viitorul. Pas question pour autant de faire du tourisme le long de la mer Noire. D'autres échéances attendent le club de la capitale.

Une différence parfois minime, mais une différence tout de même. Le Viitorul Constanta a distancé le Racing deux buts à rien dans un match aller mieux maîtrisé. Le club de la capitale n'a pas à rougir de sa sortie, lui qui découvrait presque les joies européennes.

Patrick Grettnich et ses joueurs ont pris la direction de la Roumanie mardi matin pour s'acclimater aux conditions qui les attend ce jeudi à 18h (17h à Constanta). «On a besoin de ce genre de matches pour grandir. C'est le haut niveau. Mais on n'est pas venu ici pour les regarder jouer», explique le gardien Romain Ruffier.

Piégés sur une erreur individuelle alors qu'ils avaient pris le match par le bon bout, les Racingmen n'ont pas trouvé les solutions pour revenir au score. Les qualités techniques des hommes de Gheorghe Hagi ont fait le reste lors du second acte.

«J'ai apprécié ce que j'ai vu en première période», concédait Patrick Grettnich. «Si nous pouvons reproduire ce genre de prestation en championnat, nous serons proches de notre objectif.»



Changements en vue



Les trois coups de la compétition domestique, le club de la capitale y pense. Parce qu'il a dilapidé ses chances de jouer le podium de la BGL Ligue la saison dernière lors de la première partie de saison. Parce qu'il sait aussi qu'il faudrait un miracle pour renverser Viitorul ce jeudi à Constanta. «Nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. On n'a peut-être que 10% de chance de qualification mais si nous marquons rapidement, on peut les ennuyer», avertit le coach.



L'entraîneur pourra compter sur l'ensemble de ses forces vives et pourrait être tenté de faire quelques modifications. En défense notamment où plusieurs joueurs se tiennent de près. Da Silva et Humbert pourraient ainsi entourer Mboup en charnière. Shala, lui, viendra disputer à Szimayer la place de second attaquant au côté de Da Mota.

Une rotation qui permettra au staff de mesurer combien chacun est capable de s'exprimer à un haut niveau.



Le cadre: Engel, Ruffier ; Birk, Catic, Da Mota, Da Silva, Dos Santos, Hennetier, Humbert, Mboup, Nakache, Nouidra, Nyssen, Osmanovic, Semedo, Shala, Simon, Sulejmani, Szimayer