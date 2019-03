Rachid Erragui (26 ans) porte le maillot de Mühlenbach depuis l'été 2015. Après avoir connu la D1, la Promotion d’Honneur, il rêve de découvrir la BGL Ligue. Son équipe pointe à la 2e place avec deux points d’avance sur le Swift. Le plus difficile commence pour Mühlenbach.

Rachid Erragui (Mühlenbach): «On n'hésitera pas à aller en BGL Ligue»

Rachid Erragui (26 ans) porte le maillot de Mühlenbach depuis l'été 2015. Après avoir connu la D1, la Promotion d’Honneur, il rêve de découvrir la BGL Ligue. Son équipe pointe à la 2e place avec deux points d’avance sur le Swift. Le plus difficile commence pour Mühlenbach.

Interview: Vincent Lommel



Rachid, vous entamez votre quatrième saison. Vous avec connu l’image "écornée" véhiculée par le club. Etait-ce facile à vivre?

J’avais été transféré du CS Pétange qui était entraîné par Mladenovic. En compagnie de Jasko Hodzic, je suis l’un des rares anciens à être toujours au poste. A l’époque, en D1, il y avait des étincelles, des bagarres avant, pendant et après les matches. Les gens espéraient voir tomber Mühlenbach. Il fallait s’en accommoder. Désormais, c’est de l’histoire ancienne. Le président et son épouse sont proches des joueurs et ils en ont fait un club familial. Les résultats parlent en leur faveur.



Après une saison de transition en Promotion, la montée est un objectif affirmé. Suite à la défaite du Swift, dimanche passé, elle est effective. S’agit-il d’un juste retour des choses?

J’aurais pu partir mais partir pour partir ne rime à rien. Le comité est ambitieux. L’effectif a accueilli de nombreux nouveaux joueurs pour monter. Il y a plusieurs individualités. Collectivement, on peut faire… largement plus. L’entraîneur Fahrudin Kuduzovic a besoin de temps. Le bilan de 36 points sur 51 est positif. J’éprouve des regrets lorsque je me remémore le match aller à Käerjéng: nous menions 2-0 avant de gaspiller. L’adversaire a égalisé. Aucun match n’est facile. Voyez le succès de Mamer à Rodange le week-end dernier.



Le déplacement à Sandweiler sent le piège. Comment s’y prendre pour ne pas y laisser des plumes?

Monsieur Kuduzovic nous met sans cesse en garde de ne pas tomber dans la facilité. Il organise une réunion une fois par semaine et nous rappelle les choses à faire, d’autres à ne pas faire. Au groupe d’être sérieux, concentré et de ne pas offrir des cadeaux. Il a fait le job contre Erpeldange (3-0) et à Junglinster (2-0) la semaine précédente. Le groupe est relativement âgé (Sené, Boulahfari, Hodzic, Bop, N'Diaye, Kouayep, Belghazouani, Rani, Cosic). Je le vois plus comme un avantage qu’un inconvénient.

Après Sandweiler, place à Bissen, Canach et Mertert-Wasserbillig avant le choc contre Rodange le vendredi 19 avril…

L’envie est de rester dans le top 2 plutôt qu’être 3e et barragiste en fin de saison. Le barrage est bien… si tu le gagnes sinon c’est l’horreur. Croiser le fer avec de petites équipes est plus ch… que de défier les ténors. Un week-end après l’autre.

Votre entraîneur était votre coéquipier. Comment est-il de l’autre côté de la barrière?

Son travail est remarquable. Sa première expérience est bluffante. Il a les mots justes. L’avoir dorénavant comme coach est bizarre. Joueur, il avait le sang chaud, il avait «faim». Entraîneur, il est plus mesuré. Il parle anglais et allemand. Avec le temps, il se met à discuter en langue française.



En cas de montée en BGL Ligue, il restera à améliorer les installations…

Nous sommes à l’étroit. Il y a un seul terrain - ce n’est pas une pelouse synthétique - pour l’équipe A, la B et les vétérans. La pelouse est en mauvais état. Les installations ne représentent pas favorablement Mühlenbach. Des clubs de D1, D2 ou D3 en possèdent de bien meilleures. C’est comme ça.

La 17e journée (dimanche 16h)



Sandweiler - Mühlenbach

Käerjéng - Rodange

Bissen - US Esch

Junglinster - Mertert-Wasserbillig

Erpeldange - Canach

Wormeldange - Swift

Mamer - Wiltz