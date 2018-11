Poussé vers la sortie par Rodange qui désirait opérer un rajeunissement, Rachid Boulahfari (34 ans) a rejoint son ami Ahmed Rani (31) ans à Muhlenbach. «A dix contre onze, nous n’aurions pas volé la victoire contre Mertert-Wasserbillig », sourit-il.

Sport 2 min.

Rachid Boulahfari (Muhlenbach): «Quatre matches pour se jauger»

Propos recueillis par Vincent Lommel



Rachid, parvenir à tenir un score de parité (1-1) quand on est réduit à dix dès la demi-heure (carton rouge à Rocha), n’est-ce pas une jolie performance?

Assurément! Mertert-Wasserbillig avait rapidement ouvert la marque (6e, Sözen) mais nous avons égalisé dans la foulée (12e, Bop sur penalty). L’exclusion de Rocha (31e) a libéré l’équipe. L’entraîneur Fahrudin Kuduzovic a aussi changé de tactique: il n’y avait aucune différence au fait d’être à onze ou à dix. C’est son mérite. Notre adversaire fut incapable d’en tirer profit. Pour le même prix et vu les trois belles occasions (deux pour Bop et une pour Cosic), nous aurions mérité les trois points. Mais ne faisons pas la fine bouche avec ce match nul. Je m’en contente volontiers.

A bientôt 35 ans (en avril) pourquoi avoir choisi de quitter Rodange et la BGL Ligue? Un certain Rodange - Muhlenbach a lieu ce dimanche…

Le club est descendu. Sans entrer dans les détails, Rodange ne voulait plus trop de mes services. Pourtant, j’estime avoir fait ma saison l’an passé. L’entraîneur Micarelli souhaitait changer, mettre l’accent sur les jeunes. Je n’ai aucun souci avec cela… même si je savais ce que je pouvais encore apporter au club. Les retrouvailles auront lieu dimanche et l’occasion sera belle de revoir des joueurs mais aussi plusieurs bénévoles. Quant au match, il oppose les deux premiers du classement qui nourrissent des ambitions. On croise le fer respectivement avec Rodange, Wiltz, le Swift et l’US Esch. Voilà quatre matches pour se jauger. Autant de tests intéressants où nous espérons faire bonne figure. On verra.

Par le passé, Muhlenbach véhiculait l'image d’un club «à problèmes». Cette image a-t-elle changé?

Mon copain Rani y joue. J’ai choisi de le rejoindre… sans même demander à comprendre. J’ai trouvé à Muhlenbach ce que je n’ai jamais trouvé ailleurs depuis le début de ma carrière. Quand on évoque une «famille», ici c’est vraiment le cas. Tu sens le respect, le respect des jeunes envers les gars qui ont eu une carrière. C’est important. Le comité a mis à la porte les joueurs qu’il fallait mettre à la porte. Par le passé, peut-être, il véhiculait une mauvaise image, une image d’un club de voyous. C’est bel et bien terminé. L’état d’esprit a changé. On a pu s’en rendre compte dimanche contre Mertert. Réduite à dix, l’équipe est restée calme, ne s’est pas énervée. Le coach Kuduzovic sait gérer les «anciens». Il a du tact. J’ai 34 ans, trois enfants et je possède un restaurant. Il sait me parler: «Rachid, repose-toi quand tu en éprouves le besoin. Je ne vais pas te demander d’utiliser, de pistonner tout le couloir droit. Tu as 34 ans.» Il sait utiliser mes qualités. Ce sont de petites choses mais qui comptent terriblement. Sur le terrain, je ne triche jamais.