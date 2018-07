Le grimpeur colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté en solitaire la 17e étape du Tour de France, marquée par le recul du Britannique Chris Froome, mercredi, au col du Portet où Geraint Thomas a conservé son maillot jaune à quatre jours de l'arrivée à Paris.

Quintana en solitaire au Portet, Froome vacille, Bardet à la dérive

Deuxième victoire d'étape sur le Tour pour le Colombien après le Semnoz en 2013

(AFP) - Le grimpeur colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté en solitaire la 17e étape du Tour de France, marquée par le recul du Britannique Chris Froome, mercredi, au col du Portet où Geraint Thomas a conservé son maillot jaune à quatre jours de l'arrivée à Paris.

A l'altitude de 2.215 mètres, Quintana a précédé de 28" l'Irlandais Dan Martin et de 47" le maillot jaune. Le Colombien, deuxième à deux reprises du Tour (2013 et 2015), n'avait plus gagné d'étape depuis 2013. Au classement général, Froome a laissé la deuxième place au Néerlandais Tom Dumoulin, désormais pointé à 1'59" de Thomas.



Le quadruple vainqueur du Tour a lâché prise à 1.800 mètres de la ligne. Attendu par son coéquipier colombien Egan Bernal, il a cédé une cinquantaine de secondes à Thomas. Romain Bardet a lui aussi faibli dans la montée finale, à 6 kilomètres du sommet. Le Français a terminé une minute environ derrière Froome.



L'étape, ramassée sur 65 kilomètres avec trois ascensions, a donné lieu à un scénario traditionnel malgré un départ innovant, façon grille de départ F1. L'Estonien Tanel Kangert a initié une échappée qu'il a poursuivie jusqu'à 8,5 kilomètres de l'arrivée. Kangert a été longtemps accompagné par le Français Julian Alaphilippe qui a quasiment assuré son maillot à pois du meilleur grimpeur.

Dans le groupe des favoris, les équipes de Bardet et de Quintana ont pris les choses en main dans le col d'Azet-Val Louron, sans déstabiliser pour autant l'équipe Sky. Mais tout s'est joué dans l'ultime montée de 16 kilomètres, classée hors catégorie (8,7 % de pente moyenne) et inédite sur le Tour.

Quintana s'est dégagé sur les premières rampes du Portet. Quelques instants plus tard, le Slovène Primoz Roglic a démarré, suivi aussitôt par Froome. Mais Dumoulin a ramené le petit groupe comprenant Thomas et Bardet. A l'avant, Quintana (28 ans) s'en est allé vers son deuxième succès d'étape dans le Tour, cinq ans après sa victoire au Semnoz, en Haute-Savoie.

Quant à Bob Jungels, il a rallié l'arrivée en 17e position, à 5'10"du vainqueur du jour. Ce jeudi,la 18e étape revient dans la plaine entre Trie-sur-Baïse et Pau (171 km), avant les derniers cols programmés pour vendredi.



Classement de la 17e étape

1. Nairo Quintana (COL/MOV) les 65 km en 2h21'27" (moyenne: 27,7 km/h)

2. Daniel Martin (IRL/EAU) à 28"

3. Geraint Thomas (GBR/SKY) 47"

4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 52"

5. Tom Dumoulin (NED/SUN)

6. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1'05"

7. Egan Bernal (COL/SKY) 1'33"

8. Christopher Froome (GBR/SKY) 1'35"

9. Mikel Landa (ESP/MOV)

10. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 2'01"

Classement général

1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 70h34'11"

2. Tom Dumoulin (NED/SUN) à 1'59"

3. Christopher Froome (GBR/SKY) 2'31"

4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2'47"

5. Nairo Quintana (COL/MOV) 3'30"

6. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 4'19"

7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4'34"

8. Romain Bardet (FRA/ALM) 5'13"

9. Daniel Martin (IRL/EAU) 6'33"

10. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 9'31"

11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 11'25"

12. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 11'31"

13. Bob Jungels (LUX/QST) 14'20"



146 coureurs classés