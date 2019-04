Qui va gagner la Ligue des champions 2019?

Le dernier carré de la Ligue des champions est composé du FC Barcelone, de Liverpool, de l'Ajax et de Tottenham. Laquelle de ces quatre équipes va triompher le samedi 1er juin à Madrid?

Les demi-finales opposeront Tottenham à l'Ajax (30 avril et 7 mai) et le FC Barcelone à Liverpool (1er et 6 mai). Au cours d'un quart de finale de folie, les Spurs ont éliminé Manchester City alors que Liverpool distançait une nouvelle fois le FC Porto.

La veille, la jeunesse triomphante de l'Ajax piégeait la Juventus alors que le Barça contrôlait les opérations contre Manchester United.