Dans le milieu du futsal luxembourgeois, le Lundi de Pâques est traditionnellement synonyme de finale de la Coupe de Luxembourg. Cette fois, le FC Differdange 03 et l'US Esch vont se disputer le trophée. Daniel Vieira (FCD03) et Fabio Fernandes (US Esch) préfacent ce duel.

Sport 3 min.

Qui du FCD03 ou de l'US Esch soulèvera le trophée?

La finale de la Coupe de Luxembourg oppose ce lundi à 19h30 à Bertrange le FC Differdange 03 à l'US Esch

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Daniel et Fabio, dans quel état d'esprit votre club respectif - joueurs, staffs, dirigeants - aborde-t-il cette finale de la Coupe?

Daniel Vieira (FC Differdange 03): «L'état d'esprit est bon, malgré quelques blessures qui affectent le cadre en ce moment, mais on va faire avec. On est bien sûr tous motivés à l'idée de jouer cette finale, qui reste le plus beau match à voir ici au Luxembourg. L'ambiance et le spectacle seront au rendez-vous, avec un millier de personnes dans les gradins du Centre Atert.»



Fabio Fernandes (US Esch): «Dès le début de la saison, notre objectif était de parvenir en finale. Il ne faut pas oublier les hauts et les bas que nous avons connus tout au long de cette saison. En ce moment, l'esprit au sein de l'équipe est très bon. Ce sera aussi la première fois que l'US Esch dispute la finale de la Coupe de Luxembourg.»



Daniel Vieira (FC Differdange 03): «Une finale, c'est toujours du 50-50» Photo: Stéphane Guillaume

Differdange 03 a dominé deux fois Esch (11-3 et 4-8) dans la phase classique du championnat. Le FCD03 aura-t-il de ce fait un avantage psychologique sur l'US Esch?

DV: «Une finale reste une finale, et c'est toujours du 50-50, même si nous n'avons perdu qu'... un seul match en championnat cette saison, et c'était face au Racing.»

FF: «Si nous regardons les résultats, je dirais que oui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont affronter un US Esch facile à battre.»

Votre adversaire de ce lundi est-il l’opposant le plus coriace que vous avez affronté cette saison?

DV: «L'US Esch fait partie de nos adversaires les plus coriaces, oui. Cette équipe est membre du Top 5. Si mes souvenirs sont bons, et sur un total de douze matchs face à Esch, on a réalisé deux matches nuls (3-3 et 2-2) et une défaite. C'était l'année dernière, en... Coupe de Luxembourg (3-2). Méfiance donc...»

FF: «Oui, entre autres. Tout le monde connaît le FCD03, c'est une équipe bien structurée avec des joueurs complets. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une des meilleures équipes de futsal du pays que nous allons trembler ou baisser la tête.»

Vous attendez-vous à une finale tendue ce lundi à Bertrange?

DV: «Je pense que oui. C’est une finale, et, bien sûr, les deux équipes veulent la remporter et écrire une page d'histoire pour le club. Tout cela va se jouer sur des petits détails et d'éventuelles erreurs.»

FF: «Ni le FCD03, ni l'US Esch, n'a encore remporté la Coupe du Luxembourg. Les deux équipes vont se battre pour soulever le trophée. Nous allons sûrement compliquer la vie à Differdange, car notre unique objectif est de gagner cette finale. Cela sera certainement un grand spectacle de futsal.»



Fabio Fernandes (US Esch): «Une finale se gagne surtout en équipe.» Photo: Stéphane Guillaume

On dit souvent qu’une finale se gagne au mental, est-ce aussi votre avis?

DV: «Une finale se gagne avec la volonté, l'esprit du groupe, la concentration et la motivation que les supporters donneront aux joueurs tout au long de la partie.»

FF: «Oui, mais une finale se gagne surtout en équipe.»

Ce Lundi de Pâques 22 avril à 19h30 au Centre Atert de Bertrange

Finale de la Coupe de Luxembourg: FC Differdange 03 - US Esch



Les cadres

FCD03: Filipe Cardoso et Nuno Nunes (K). Davide Chalmandrier, Daniel Garrido, Ernad Mašić, Albino Oliveira, Ruben Oliveira, Chavel Nuri Pereira, Ruben Reis, Freddy Santos, Daniel et José Vieira.

Coach: Bruno Amaral





US Esch: João Silva et João Pina (K), Bruno Andrade, Abilio Costa, Mario da Silva, Gonçalo Ferreira, Alex Gonçalves, Claudio Lemos, Diogo Pereira, Miguel Pereira, Mário Pimentel et João Tavares.

Coach: Frederico Silva.

Arbitres: Pedro Faria Monteiro, Mario Roseiro Bernardino et Edgar Da Cruz Oliveira.