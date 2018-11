Gerson Rodrigues a trouvé le chemin des filets avec Tiraspol, Olivier Thill s'est incliné à Orenburg et Virton s'est payé le leader mais le week-end a aussi été marqué par le retour de Chris Philipps dans la compétition polonaise.

Quelques minutes pour Philipps, Rodrigues buteur, Thill et Oufa mal en point

Le week-end des Luxembourgeois à l'étranger

(DH/ER) - Gerson Rodrigues a trouvé le chemin des filets avec Tiraspol, Olivier Thill s'est incliné à Orenburg et Virton s'est payé le leader mais le week-end a aussi été marqué par le retour de Chris Philipps dans la compétition polonaise.

Victime de pépins physiques ou choix de l'entraîneur, cela faisait plusieurs semaines que Chris Philipps n'avait plus pris part à une rencontre de l'Ekstraklasa polonaise. Ce dimanche, l'ancien Messin a pu à nouveau goûter au parfum de la compétition. Réserviste en début de match, le Nordiste est entré au jeu à la 81e minute alors que le Legia Varsovie menait 1-0 sur le terrain du Zaglebie Lubin. A la suite de sa 8e victoire en championnat, le club de la capitale occupe la 2e place avec 29 points après 16 journées de championnat.

Dans l'obligation de réaliser un coup face à Thes Sport Tessenderlo, leader de la D1 amateur belge, ce samedi soir, Virton est parvenu à ses fins en s'imposant sur le score de 2-1 suite à une réalisation de Koré (15e) et à un but contre son camp d'un défenseur (Spruyt, 37e) après que les locaux furent revenus à parité grâce à Christiaens (19e). La défense de l'Excelsior et Anthony Moris dans le but ont tenu bon. Lucas Prudhomme est resté sur le banc alors que Aurélien Joachim était absent sur blessure (contracture à un mollet) et que Dwayn Holter et Loris Tinelli n'étaient pas sur la feuille de match. A l'issue de la 13e journée de championnat, Virton, avec 25 points, revient à six longueurs de son adversaire du soir.



Olivier Thill et le FC Oufa avaient signé une victoire de prestige, mais aussi capitale dans la course au maintien, face au Spartak Moscou (2-0) lors de la 14e journée du championnat russe, mais ce succès n'a pas connu de suite après la trêve internationale. Le milieu de terrain luxembourgeois, placé dans le cœur du jeu, et sa formation ont été battus sur la pelouse du FK Orenburg (0-1). Oufa a été réduit à dix juste avant l'heure de jeu et a encaissé le seul but de la rencontre à la 81e minute. Le rendez-vous de samedi (17h) sur la pelouse de l'Anzhi Makhachkala, 15e avec le même nombre de points (14) que Oufa, s'annonce à nouveau primordial d'autant que le dernier adversaire de l'année sera Krasnodar (le dimanche 9 décembre), le deuxième du classement derrière le Zenith Saint-Petersbourg.

Entré à la 71e minute de match que le FC Sheriff Tiraspol disputait au Zaria Balti, Gerson Rodrigues a conforté l'avance de son club vainqueur 2-0 au final (87e). Après la 28e journée du Championnat de Moldavie, Tiraspol possède 18 points d'avance sur Milsami. Le FC Sheriff a déjà fêté son 17e titre de champion national.

En Allemagne, le Waldhof Mannheim de Maurice Deville a conforté sa première place en Regionalliga Südwest en allant s'imposer samedi sur la pelouse du SSV Ulm (2-0) à l'occasion de la 18e journée de championnat. Deville a disputé l'intégralité de la rencontre. Mannheim compte 41 points, quatre de plus que le deuxième, le TSV Steinbach Haiger, et sept points sur le FC Sarrebruck.



En Oberliga l'Eintracht Brunswick II, avec Eric Veiga titulaire, a battu le MTV Wolfenbüttel 4-1 lors de la 17e journée de Niedersachsen. Le défenseur luxembourgeois a joué 80 minutes. Au classement, Brunswick II est 3e avec 28 points après 16 rencontres.

Les U19 de Mayence ont réalisé une bonne opération en disposant de Hoffenheim sur le score de 2-0. Grâce à cette victoire à l'extérieur face à un adversaire direct, Leandro Barreiro et ses partenaires grimpent à la deuxième place du classement derrière le Bayern Munich. Les Munichois possèdent un point d'avance après la 12e journée de Bundesliga Süd Südwest après leur succès 4-2 contre l'Eintracht Francfort. Côté Bayern, Ryan Johansson a disputé la première période avec de céder sa place à Alex Timossi Andersson au score de 1-1 qui a inscrit le 2-1 à la 55e minute.

Sur le banc, lors de la 19e journée de League Two, Enes Mahmutovic a vu ses coéquipiers de Yeovil Town perdre (0-1) sur le terrain du 24e et lanterne rouge de League Two (19e journée). Macclesfield Town en a ainsi profité pour remporter son deuxième succès de la saison et Yeovil Town descend à la 18e place.