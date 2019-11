Le FC Metz s’en va à Nîmes ce samedi (20h) et s’apprête à souffrir face à un adversaire qui se retrouve dans un état d’urgence. Delaine devrait réintégrer un groupe que N’Doram quitte sur blessure. Nico Braun présente la rencontre.

«Que se passe-t-il avec Renaud Cohade?»

De notre correspondant Hervé Kuc (Metz)



Nico Braun, vous venez de planter un arbre à votre nom au centre d’entrainement messin de Frescaty…

Nico Braun: «Cela nous a fait plaisir à tous! On ne s’attendait pas à une telle initiative, d’ailleurs elle est unique dans le football actuel. Bernard Serin démontre ainsi qu’il considère son club comme une famille et c’est tant mieux. Son geste signifie aussi, peut-être, qu’il a envie de rassembler tous ceux qui aiment le FC Metz et que c’est le moment de le faire afin de se maintenir en Ligue 1.

Personnellement, j’ai toujours défendu le fait que dans notre Grande Région, il y avait la possibilité de faire venir à Metz un joueur lorrain, allemand, belge et luxembourgeois susceptible de jouer au haut niveau et ainsi de fédérer d’autres pays autour du club.

Les Messins ont récolté un point heureux face à Reims (1-1) après en avoir perdu deux face à Montpellier (2-2) à Saint-Symphorien. Qu’avez-vous pensé de leurs prestations?

On s’aperçoit que des lacunes existent encore. Face aux Rémois, nous avons produit une mauvaise première période pour ensuite nous reprendre un peu et je trouve que le partage des points est logique. Cette équipe a besoin d’une aide technique et là, je m’interroge sur les choix tactiques opérés par Vincent Hognon face à Montpellier (2-2) alors que nous menions 2 à 0. Que se passe-t-il avec Renaud Cohade?

Il aurait pu faire son entrée en jeu, car c’est le joueur d’expérience de cette formation, il aurait stabilisé l’entrejeu et je suis certain que nous aurions remporté cette partie. Il fallait préserver l’avantage au tableau d’affichage. D’une manière générale, lorsque nous jouons à Saint-Symphorien, j’estime que nous devons prendre le jeu à notre compte et dicter notre loi à l’adversaire et non pas le contraire.

La formation messine se distingue malheureusement pas des buts encaissés qui apparaissent souvent improbables. Pourquoi?

C’est notre point faible. Notre axe défensif, avec Sunzu et Boye, était compétitif en Ligue 2 mais le niveau général de ce championnat est relativement faible. Ce qui passait en L2 ne passe plus en Ligue 1. Est-ce que le staff va rectifier le tir à la trêve hivernale? Moi je l’espère, et je ferais signer un défenseur central ainsi qu’un attaquant car si Habib Diallo venait à se blesser, on peut s’apercevoir qu’il n’y a pas grand monde pour le remplacer à ce niveau de compétition.

Le FC Metz se déplace à Nîmes ce samedi. Comment envisagez-vous cette rencontre?

Les Nîmois ne vont pas nous laisser jouer! J’espère que les Messins savent que Nîmes va les attendre, et que ce sera une partie très délicate. C’est toujours spécial d’aller jouer là-bas avec la ferveur du public, d’autant plus que cette formation est dans l’obligation de s’imposer face à nous. C’est une rencontre qui va s’apparenter à une bataille.

Le classement de la Ligue 1 est très serré entre toutes les équipes. Est-ce une chance pour les hommes de Vincent Hognon?

Effectivement et heureusement pour le FC Metz! C’est réconfortant de voir que les Messins ne sont qu’à quatre points de Strasbourg (13e). D’ailleurs, j’estime que cette situation pourrait durer un certain temps et c’est une chance pour les Messins : tout pourrait se jouer en fin de championnat et d’ici là le visage de l’équipe mosellane pourrait avoir changé positivement. Je dis ça, mais nos adversaires peuvent penser la même chose.»

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (18e, 14 points) se rend à Nîmes (20e, 11) avec quelques incertitudes qu’il va falloir vite dissiper. «Mon groupe ne lâche pas, j’ai dû me montrer plus exigeant, lever la voix à la pause face à Reims car notre production était nettement insuffisante en première période.»

Vincent Hognon devrait récupérer le défenseur Thomas Delaine pour le voyage dans le Gard mais sera privé de N’Doram (3 semaines). «A Nîmes, j’attends que mon équipe soit concentrée et déterminée face à un adversaire qui excelle dans le domaine de l’engagement».

Avant d’accueillir Rennes dès mercredi prochain (19h), les Messins seraient bien inspirés de ne pas revenir bredouilles ce samedi soir «nous restons sur une série de trois matchs sans défaite mais il nous manque clairement des victoires», précise Hognon. Renaud Cohade? «C’est un choix, mais aussi un changement de système de jeu. Il y a aussi une concurrence installée sur certains postes», avoue le technicien grenat.

Le prono de la rédaction

Les Crocodiles nîmois vont mener la vie dure aux Messins. Il va falloir que les partenaires de Diallo soient forts dans les duels, concentrés sur les coups de pied arrêtés et déterminés en position offensive. Dur, dur. Notre pronostic: 1 à 0 en faveur de Nîmes.