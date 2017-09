En Division 1, Série 1, Bissen est leader, mais peut être encore rejoint par Lorentzweiler qui joue ce jeudi. En Série 2, Junglinster caracole en tête, et les treize autres équipes se tiennent en sept points avant Berbourg - Belvaux. En D2, Schieren et Useldange mènent la meute au nord, alors qu'en Série 2, Remich-Bous reste impérial.

Par Daniel Pechon



DIVISION 1



Série 1: Bissen s'impose en fin de match

Sachant que Lorentzweiler affronte Lintgen en derby ce jeudi (19h30), l'Atert Bissen est la seule équipe dans les cinq premiers au classement à avoir pris les trois points grâce à un but inscrit à la 80e minute par Nelson Goncalves à Wincrange, qui reste muet pour un deuxième match consécutif (0-1).



Deux sorties à domicile et... autant de défaites pour Steinsel, qui a pris trois buts dans le dernier quart d'heure face à Mertzig, et n'a récolté que sept unités en cinq confrontations face au Sporting. Un autre Sporting, celui de Steinfort a été un peu plus heureux, mais a abandonné ses premiers points de la saison face à Medernach, qui accroche sa deuxième unité de la saison (1-1).

Sixième avant cette journée, Mersch fait la bonne affaire et a fait subir sa première défaite à l'Alliance Äischdall (2-1). Enfin, à la faveur du derby face à Bastendorf, Vianden décolle et a engrangé ses premiers points du championnat, suite à une victoire construite avec trois buts marqués de la 10e et la 35e minute (3-1).

Série 2: Junglinster remporte le duel au sommet

Deuxième défaite, et toujours par un but d'écart, pour Mondercange, tombé à Junglinster avec le but de Romain Andres inscrit à la 67e minute; au passage, la défense locale signe sa deuxième clean sheet de la saison.



Aspelt, en pleine convalescence, a gratté un point face à l'ASL Porto et n'a encore rien encaissé à domicile... malgré le statut de plus mauvaise défense de la série.



Deuxième victoire à domicile de Schifflange et, comme la première, sur le score de 3-2 face à Weiler, qui avait ouvert le score, mais subit finalement sa première défaite (3-2).

DIVISION 2

Série 1: Koerich-Septfontaines cartonne

Les quatre équipes de tête l'ont emporté. Schieren a l'habitude de marquer trois buts au minimum par rencontre en ce début de saison, et n'a pas dérogé à la règle face à Feulen, qui a maintenu le suspense jusqu'à la dernière minute (3-2).



D'abord mené, Useldange a renversé la vapeur, et scellé le score final dès la demi-heure face à Harlange-Tarchamps, défait pour la seconde fois consécutivement par un but d'écart (2-1).



Face à Diekirch, Koerich-Septfontaines réalise le plus gros score de la journée, avec une troisième victoire consécutive (5-1).



Ell, qui jouait son premier match à domicile, et dont l'attaque-mitraillette compte déjà 16 buts, a marqué deux fois par mi-temps contre Pratzerthal-Redange (4-2).



Face à Hosingen, l'US Berdorf-Consdorf a pris du temps pour se détacher au score, avec deux buts inscrits dans le dernier quart d'heure face à des Nordistes réduits à dix durant une demi-heure, et muets pour la première fois cette saison (3-0).



Enfin, Reisdorf a joué aussi à dix, mais pendant une mi-temps contre Colmar-Berg, qui a marqué un but avant et un autre après la pause (0-2).

Série 2: que des victoires par un but d'écart



L'Union Remich-Bous, vainqueur de tous ses matches depuis le début de saison, a remporté son plus court succès avec le seul but d'Alex Kieffer à Merl-Belair (0-1).



A la poursuite du leader, le Luna Oberkorn et Mensdorf l'ont emporté de concert. D'abord mené par le CeBra, le Syra a renversé le score et inscrit le but victorieux via David dos Santos à la 85e minute. Quatrième match bouclé sur un but d'écart pour le CeBra, et une... troisième défaite à l'arrivée.



Derrière les trois leaders, c'est l'hécatombe. Munsbach, Itzig et le CS Oberkorn ont tous été défaits. Itzig a été battu par une étonnante équipe de Moutfort, qui a joué ses quatre matches à l'extérieur et totalise sept points au compteur (2-3).



Bettembourg et Walferdange ont conquis leur premier succès de la saison, Bettembourg face au CSO Oberkorn avec le but de Naim Bensaid (32e), et Walferdange, malgré une infériorité numérique durant une mi-temps face à Ehnen (2-1).

Panne à Wormeldange

En raison d'une panne électrique survenue durant l'échauffement des deux équipes, la rencontre Wormeldange - Belvaux n'a pu avoir lieu. Le stade est resté plongé dans le noir, obligeant la remise de la rencontre.



Ils ont dit...

Joao Pereira (US Berdorf-Consdorf 01): «Notre victoire est méritée, face à une belle équipe d'Hosingen, très jeune et avec des absents, selon leur entraîneur. Hosingen a essayé de casser le rythme en première mi-temps et y est parvenu. Nous avons accéléré en seconde période, et inscrit le premier but, un superbe envoi de Dany Lopes des 25 mètres dans la lucarne avant l'exclusion d'un joueur pour un double carton jaune d'Hosingen. On a marqué deux fois, mais on aurait pu en mettre plus dans les dernières minutes.» Berdorf-Consdorf - Hosingen 3-0

Photo: Serge Daleiden

Thomas Muller (Aspelt): «Ce fut un match avec peu d'occasions. On aurait pu marquer à la dernière minute, mais l'ASL-Porto a frappé le poteau . Je suis satisfait, surtout que j'essaie de mettre en place un bloc défensif, car les derniers matches avaient été catastrophiques défensivement. On n'a pas encaissé, mais il y a encore des erreurs défensives. Tout le monde a mouillé son maillot, et ça, c'est un bon point.» Aspelt - ASL Porto 0-0

Artur Marques (Moutfort): «On a vu un match correct et bien géré. Kiko, puis Laurindo Veuri ont marqué avant la pause, alors qu'Itzig avait égalisé à 1-1. Nous savions qu'Itzig allait pousser après la pause, et qu'il faudrait résister, mais on a fait le 1-3 par Dani do Reis à la 50e minute. Itzig a pressé les 25 dernières minutes et est revenu à 2-3. Les dernières minutes ont été chaudes, avec l'arbitre qui a rajouté... huit minutes. Pour l'instant, nous jouons nos rencontres à l'extérieur jusqu'à la 7e journée, pour cause de terrain indisponible chez nous.» Itzig - Moutfort 2-3

Johann Bourgadel (Junglinster): «Ce fut un vrai match de football, avec deux équipes qui ont chacune eu leur période, mais aux points, semble-t-il, l'équipe de Junglinster mérite son succès. Le match s'est gagné tactiquement: entré en cours de match, Samel Bibuljica, qui a profité du travail de Demir Mekic, a été décisif en servant parfaitement Romain Andres pour le but. Ensuite, la sortie de Philippe Lebresne a perturbé le dispositif des visiteurs, jamais dangereux hormis un dégagement raté, qui a fini sur la barre transversale dans les derniers instants. Avant, un envoi de Romain Andres avait heurté le poteau de Teddy da Silva. Mondercange est une bien belle équipe, qui aura clairement son mot à dire durant la saison.» Junglinster - Mondercange 1-0

Jean-Claude Kemmer (Colmar-Berg): «On a assisté à un match nerveux. On a beaucoup discuté du côté de Reisdorf, qui a été puni avant la pause avec un carton rouge. A Colmar-Berg, on a montré un autre visage que lors des précédents matches. On commence à retrouver notre jeu, mais on peut encore faire mieux. On avait peut-être encore de la fatigue dans les jambes après la dépense d'énergie du match joué en coupe face à Norden 02.» Reisdorf - Colmar-Berg 0-2

Neil Pattison (Mertzig): «On est allé à Steinsel pour prendre un point. Tactiquement supérieurs, on a bien ennuyé Steinsel, qui n'a jamais trouvé les bons moyens pour nous désorganiser défensivement. Deux coups-francs indirects dans les seize mètres et même un penalty n'ont pas permis à Steinsel d'égaliser. On a profité des espaces dans la défense locale pour marquer deux fois de plus en fin du match, face à une équipe de Steinsel frustrée.» Steinsel - Mertzig 0-3

Claude Leogrande (Mensdorf): «Ce fut un match difficile au CeBra, qui a ouvert le score sur sa première occasion, Pit Lacoste égalisant avant la pause. Le match est devenu intensif au second acte, avec de nombreux duels et peu de foot, mais des occasions des deux côtés. Un joli lob de David dos Santos nous fait gagner le match. Un match nul pouvait être correct.» CeBra - Mensdorf 1-2

Ronald Martinelli (Steinfort): «Il n'y a pas de déception d'avoir perdu deux points après un 10 sur 12. On ne peut pas gagner tous les matches! On aurait pu faire la différence en première mi-temps après avoir ouvert le score. Malheureusement, le dernier geste a fait défaut. C'était un match très engagé, face à une équipe de Medernach qui joue avec ses qualités. Je relève une bonne prestation de mes joueurs.» Steinfort - Medernach 1-1