Niederkorn a humilié (7-1) son voisin pétangeois lors d'une quatrième journée de BGL Ligue marquée par les défaites de Differdange à Rodange (2-1) et du Fola à Hostert (2-0). Pour les deux clubs européens, la crise couve. Dudelange a assuré l'essentiel et Strassen a arraché le point du courage.

Par Christophe Nadin



Le Progrès viendrait presque à regretter la trêve internationale qui se profile. Fort d'un 12/12, le club de Niederkorn a réussi avec brio la transition entre la scène continentale et l'exercice domestique. Les Jaune et Noir ont pulvérisé leur voisin pétangeois avec les frères Thill à la manœuvre et le duo Karapetian - Françoise en pleine bourre. L'attaquant arménien s'offrant un deuxième triplé en six jours.

Niederkorn ne devra pas attraper le vertige lorsqu'il verra bien plus loin. Tout là-bas où croupissent le Fola et Differdange.



Le club doyen s'est fait piéger à Hostert où le F91 avait lui-même laissé sa culotte. Drif, dont on a déjà souligné la capacité à déverouiller les défenses, s'est offert un doublé. Le promu est toujours invaincu et signe un sans-faute à domicile. Pour le Fola, on peut légitimement parler de crise post-européenne. L'infirmerie et la campagne continentale ne suffisent plus à expliquer les manquements des Eschois.

Differdange se porte à peine mieux. Battus à la Jeunesse puis contraint au match nul par le RM Hamm Benfica, les Rouge et Noir ont fait les frais de l'éclatante santé de l'autre promu. Rodange s'est permis le luxe de manquer un penalty avant de mener deux buts à rien à la pause grâce à De Sousa et Menaï. Le but de Perez à l'heure de jeu restera anecdotique.



Tout en haut, le Progrès gardera toutefois un œil attentif sur Dudelange qui se dégage de la meute. L'accident de parcours à Hostert est déjà dans le rétroviseur.

Le champion en titre a compilé un troisième succès consécutif au Cents. Malget a soigné sa rentrée en plaçant les visiteurs sur orbite (32e). Deux minutes plus tard, Sinani communiquait son bonheur de se retrouver en sélection en inscrivant son deuxième but personnel de la saison. Yao a entretenu le suspense une dizaine de minute. Le temps pour Ibrahimovic de clôturer la marque.

Et de deux pour Danel Sinani dans le championnat sous le maillot dudelangeois.

Photo: Christian Kemp

La Jeunesse a fait le boulot contre une équipe de Mondorf réduite à dix à la demi-heure suite à l'exclusion de Nabli. Juste avant la pause, Ketlas avait pourtant répondu à Todorovic, mais Ndiaye puis Delgado ont assuré le succès eschois avant que Bekkouche puis Stumpf ne secouent les filets en toute fin de match. Avec neuf points sur douze, les Bianconeri sont dans les clous!

Dans un match au contenu minable, Strassen a privé le Racing de son premier succès en égalisant à la dernière minute par le joker Runser alors que les visiteurs étaient réduits à dix suite à l'exclusion de Mondon-Konan.



L'inévitable Jahier avait placé le club de la capitale devant à la 18e minute d'un joli but en pivot, mais jamais les locaux ne sont parvenus à faire fructifier cet avantage. Strassen, médiocre au possible dans le jeu, s'en est remis à son courage pour arrêter l'hémorragie.



Pour son retour au Verlorenkost, Gonçalves n'a pas été débordé de travail même si ici Nakache lui donne du fil à retordre.

Photo: Michel Dell'Aiera

Les résultats

Racing - Strassen 1-1



RM Hamm Benfica - Dudelange 1-3



Progrès - Titus Pétange 7-1



Jeunesse - Mondorf 4-2



Hostert - Fola 2-0



Rodange - Differdange 2-1



Dimanche à 16h

Rosport - US Esch

Cinquième journée

Dimanche 10 septembre

15h30: Titus Pétange - Racing

16h: Mondorf - RM Hamm Benfica

16h: US Esch - Progrès

16h: Strassen - Fola

18h: Dudelange - Rodange

19h: Differdange - Rosport

19h: Jeunesse - Hostert