(AFP) - L'Américain Lawrence Warbasse (Aqua Blue) a remporté ce mardi à Villars-sur-Ollon la 4e étape du Tour de Suisse qui a vu l'Italien Damiano Caruso (BMC) s'emparer du maillot jaune.

Echappé durant près de 150 km, Warbasse a remporté cette étape de montagne en devançant de 40 secondes Caruso qui déloge l'Australien Michael Matthews de la tête du classement général.



En quatre étapes, le maillot de leader a donc changé quatre fois de propriétaire. Après l'Australien Rohan Dennis (BMC), vainqueur du prologue, puis le Suisse Stefan Küng (BMC) et l'autre Australien Michael Matthews (Sunweb), vainqueur du sprint la veille à Berne, c'est encore l'équipe BMC qui détient le maillot jaune, en la personne de Damino Caruso.

L'Italien a dominé à Villars, station des Préalpes vaudoises, un groupe dans lequel figuraient le Néerlandais Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo), les deux grimpeurs d'AG2R italien Domenico Pozzovivo et suisse Mathias Frank, l'Espagnol Marc Soler (Movistar) et le Slovène Simon Spilak (Katusha). Récent vainqueur du Tour d'Italie, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) a lui terminé très loin.

Frank était sorti à 2,5 km du but pour tenter de revenir sur Warbasse, échappé durant près de 150 km en compagnie du Québécois Antoine Duchesne (Direct Energie) et des Néerlandais Nick Van Der Lijke (Roompot) et Lars Boom (LottoNL).

Duchesne avait lâché prise dès les premiers lacets de la montée de 9,5 km, à la sortie d'Aigle tandis que Van Der Lijke avait tenté de suivre le rythme, en vain. Les trois hommes possédaient 4' d'avance au pied du col.

Warbasse, qui possédait encore 1' à un peu plus de 2 km de l'arrivée, a conservé un avantage de 40" secondes pour devancer Caruso, le nouveau leader du général. Ancien de l'ex-équipe suisse IAM, Warbasse connaissait parfaitement le terrain qu'il a souvent parcouru à l'entraînement.

Mercredi, le peloton se voit proposer une étape accidentée entre Bex et Cevio avant une nouvelle étape de montagne jeudi entre Locarno et La Punt et le point d'orgue de ce Tour de Suisse, vendredi, avec une arrivée en Autriche, dans la station de Sölden à 2.780 m d'altitude.

Quatrième étape

1. Larry Warbasse (USA/ABS) les 150,2 km en 3h48'55" (moyenne: 39,4 km/h)

2. Damiano Caruso (ITA/BMC) à 40"

3. Steven Kruijswijk (NED/LNL)

4. Simon Spilak (SLO/KAT)

5. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) 44"

6. Mathias Frank (SUI/ALM) 47"

7. Marc Soler (ESP/MOV) 59"

8. Miguel Ángel López (COL/AST) 1'07"

9. Mikel Nieve (ESP/SKY) 1'20"

10. Rui Costa (POR/EAU) 1'34"

Classement général

1. Damiano Caruso (ITA/BMC) 12h08'35"

2. Steven Kruijswijk (NED/LNL) à 15"

3. Domenico Pozzovivo (ITA/ALM) 24"

4. Simon Spilak (SLO/KAT)

5. Marc Soler (ESP/MOV) 31"

6. Mathias Frank (SUI/ALM) 33"

7. Mikel Nieve (ESP/SKY) 1'09"

8. Rui Costa (POR/EAU) 1'10"

9. Valerio Conti (ITA/EAU) 1'20"

10. Miguel Ángel López (COL/AST) 1'25"