Le Progrès a pris ses quartiers dans la fournaise de Larnaca à la veille du match retour contre l'AEL Limassol (0-1). Paolo Amodio a soumis son groupe à un premier décrassage matinal. «Moi j'y crois», tonne l'entraîneur.



à Larnaca, Christophe Nadin



Paolo, lorsqu'on perd un match aller 0-1, par quel bout aborde-t-on le match retour?

On cherche d'abord à être solide derrière. Comme lors des trois matches précédents. Quand je revois notre première mi-temps et le dernier quart d'heure du match contre Limassol, j'ai le sentiment qu'on peut faire quelque chose. On doit davantage encore croire en soi. Mettre plus de conviction dans le dernier dribble ou la dernière frappe. On s'est créé quelques occasions. Je ne sais pas si on peut s'en procurer davantage. Alors il faudra faire les choses juste.

Que va faire votre adversaire au coup d'envoi ce jeudi?

Nous prendre à la gorge pour mener directement au score et nous obliger à produire encore plus d'efforts. Si on prend un but, on devra en mettre deux. Comme contre les Rangers. Mais si on marque en premier, comment vont-ils réagir? Limassol est une équipe qui fait tourner le ballon jusqu'au moment où elle détecte une faille. Mais on peut contrôler ça. Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça...

Peut-on s'attendre à des changements dans votre onze de base?

Je veux encore voir comment les garçons vont réagir au dernier entraînement. Je verrai dans leur regard comment ils supportent la chaleur. Ben (Vogel) soigne une gastro. C'était une option pour débuter. J'attends de voir comment son corps réagit. Alessandro (Fiorani) était une autre option, mais il est resté au pays pour des raisons professionnelles. Mais oui, je pourrais changer deux ou trois joueurs...

Et le système?

J'ai un plan. Il y aura quelque chose de différent. Et je pourrais aussi modifier les choses en cours de match. Mais je le répète, la priorité, ce sera de ne pas encaisser.