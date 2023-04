Quatre équipes de Promotion d'Honneur jouent les prolongations en huitièmes de finale de la Coupe du Luxembourg au cœur du gratin de la BGL Ligue.

Huitième de finale de la Coupe de Luxembourg

Quatre Petits Poucets entourés d'ogres

Il restera au moins un représentant de l'antichambre de l'élite en quart de finale de la Coupe puisque Luxembourg City et Mersch s'affrontent ce mercredi soir. Le club de la capitale poursuit sa mue. Sous sa nouvelle dénomination, il peine à assurer sa survie en PH mais ne lâche pas l'affaire. «On a largement le potentiel pour nous maintenir», explique le milieu de terrain Jean-Paul Makasso, qui explique qu'un non-alignement des planètes est à l'origine de cette situation précaire au classement.

Le club du Cents est barragiste. «Pour prendre un exemple parmi d'autres, à Rumelange, nous n'avions pas assez de joueurs pour inscrire 16 noms sur la feuille de match.» L’infirmerie s'est vidée et le FC Luxembourg City fait meilleure impression depuis quelques semaines comme samedi dernier où il a tenu en échec le Marisca Mersch, belle surprise de ce championnat. «Nous méritions les trois points. Nous sommes repartis de là-bas frustrés.»



Jean-Paul Makasso a rejoint Luxembourg City cet hiver. L’ancien milieu de terrain de Rodange veut apporter son écot au sauvetage du club en Promotion d’Honneur. Photo: privée

L'ancien Rodangeois et ses coéquipiers vont pouvoir évacuer ce sentiment de trop peu puisque Mersch revient dans la capitale ce mercredi. «Ça m'intéresse assez peu de savoir dans quelle disposition ils abordent ce match. Je préfère me concentrer sur notre prestation. On va jouer le coup à fond!»

L’avertissement sera pris au sérieux. Niederkorn et le Racing ne braderont pas non plus leur déplacement chez les deux autres pensionnaires de la PH. A Rumelange, le Progrès cherchera à rester sur son nuage. Son brevet d'invincibilité s'étend à 13 matchs sans défaite. Il voudra aussi conjurer le sort puisque les Jaune et Noir sont fâchés avec Dame Coupe depuis bien des années. Tout le contraire du Racing qui flirte avec ces derniers temps. Une idylle que le club de la capitale va devoir poursuivre à Berbourg car en BGL Ligue, son cœur saigne depuis des semaines. Le piège est toutefois gros comme une maison face à un adversaire imprévisible.

Deux affiches de gala

Ce côté découverte sera plus absent des débats lors des deux duels qui éclipsent les autres. En effet, Hesperange et Differdange se connaissent par cœur. Comme l'Union Titus Pétange et Dudelange d'ailleurs.

En position de force en championnat, le Swift garde un œil sur la Coupe. Il a déjà battu Differdange à deux reprises cette saison, mais l’équipe de la Cité du Fer se voit offrir, à travers cette compétition, la dernière opportunité de décrocher un billet européen. Comme le Racing d'ailleurs.

Ce n'est pas le cas de l'Union Titus Pétange, toujours en course pour le podium et solidement ancrée à une quatrième place potentiellement synonyme de qualification continentale si le champion et le vainqueur de la Coupe ne font qu'un.

Le club du Bassin Minier reçoit une équipe de Dudelange relancée après un début d'année difficile. Finaliste de la dernière édition, le champion en titre se verrait bien jouer à nouveau un rôle en vue. Il se souviendra que l'UTP fait partie des équipes qui l'ont battu cette saison. Une équipe invaincue sur son terrain depuis la reprise.

Trois autres duels opposent des clubs de l'élite. Mondorf et Strassen ont cette particularité d'être entraînés par des coachs passés d'un club à l'autre il n'y a pas si longtemps que ça. Le club de la cité thermale vit une belle saison et aimerait mettre la cerise sur le gâteau. Le bilan strassenois est plus médiocre et passer un tour supplémentaire embellirait un peu le tableau.

La Coupe n'est pas la préoccupation de Rosport et du Fola en pleine bataille pour le maintien. Le club de la Sûre a fait un grand pas vers un renouvellement de bail après sa victoire contre le club doyen samedi dernier. Les retrouvailles dans un autre contexte dégageront-elles un parfum différent?

Enfin, Wiltz voit se profiler une fin de saison en roue libre. L'occasion est belle pour jouer les poils à gratter en Coupe de Luxembourg. Il faut d'abord s'offrir le scalp de l'US Hostert, en pleine bataille pour le maintien et qui fut à deux doigts de prendre les trois points dans le Nord il y a quelques semaines.

