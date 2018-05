Proche de renouveler son bail en Promotion d'Honneur pour la saison prochaine, le FC Erpeldange s'est déjà penché sur l'exercice suivant en attirant dans ses filets quatre nouveaux joueurs tout en en confirmant trois autres. Revue d'effectif.

Quatre nouveaux renforts à Erpeldange pour la saison prochaine

Christophe NADIN

Dany Do Rio (30 ans) arrive de Bastendorf, Edgar Da Silva (20 ans) débarque de Mertzig, Hugo Gonçalves (27 ans) vient de Noertzange et Demir Kolic (19 ans) s'apprête à faire les quelques kilomètres qui le séparent d'Etzella. Le transfert qui devient définitif concerne Christian Machado (25 ans, ex Vianden). Tom Scheier (29 ans) est prolongé d'une saison comme transfert temporaire.

Erpeldange se déplacera à Grevenmacher dimanche dans le cadre de la 24e journée.