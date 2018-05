Le Racing s'est ajouté au casting des clubs luxembourgeois engagés sur la scène continentale dans quelques semaines. Un changement intervient par rapport à la saison dernière. Le champion en titre sera repêché en Ligue Europa en cas d'élimination précoce en C1.

Quatre clubs sur la scène européenne, au moins dix matchs à venir

Christophe NADIN Les verdicts du tirage au sort dans trois semaines.

Le Racing s'est ajouté au casting des clubs luxembourgeois engagés sur la scène continentale dans quelques semaines. Un changement intervient par rapport à la saison dernière. Le champion en titre sera repêché en Ligue Europa en cas d'élimination précoce en C1.



Le club de la capitale retrouve l'Europe dix ans après une première expérience douloureuse contre les Suédois de Kalmar (défaites 0-3 et 1-7). Le stade Josy Barthel devrait abriter l'un des deux matches du vainqueur de la Coupe de Luxembourg.



L'équipe de Patrick Grettnich sera logée à la même enseigne que le Progrès lors du tirage au sort du mardi 19 juin en Suisse. C'est-à-dire avec un statut de non-tête de série au contraire du Fola qui prend place dans l'autre colonne. Le club doyen bénéficie ainsi d'adversaires plus abordables sur le papier.

Au passage, les trois clubs luxembourgeois palperont les 215.000 euros dévolus aux participants du premier tour qualificatif. Ils joueront les 12 et 19 juillet.



Dudelange, lui, connaîtra aussi son adversaire le 19 juin. Le F91 ne sera pas tête de série et sera opposé à l'un des seize clubs suivants: Ludogorets Razgrad, Celtic, APOEL, Legia, FK Astana, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Malmö FF, Etoile Rouge Belgrade, Hapoel Beer-Sheva, Rosenborg, HJK Helsinki, The New Saints, Videoton, FK Kukesi, Zrinjski Mostar. De solides équipes même si les champions de Bosnie, d'Albanie, du pays de Galles et de Moldavie n'apparaissent pas comme des montagnes infranchissables.

C'est ensuite qu'intervient la nouveauté. En cas d'élimination, le champion dudelangeois retrouverait l'Europa League au deuxième tour de qualification avec, dans ce cas, des adversaires de taille très variable. Du FC Séville à Aberdeen en passant par les Girondins de Bordeaux ou Rio Ave.



Voilà en tout cas le champion national assuré de disputer au moins quatre matches.