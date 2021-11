Quatre choses à savoir avant Luxembourg-Irlande

Pour la première rencontre à guichets fermés au Stade de Luxembourg, ce 14 novembre, les Lions Rouges devraient avoir à cœur de plaire aux 9.500 supporters attendus.

Finalement, le covid aura eu du bon. Le virus et les règles sanitaires des mois derniers ont en effet imposé à la Fédération luxembourgeoise de football d'organiser les premiers matches officiels de l'équipe nationale en jauge limitée au Stade de Luxembourg. La FLF aura donc eu l'occasion de roder son organisation.

Aussi, ce dimanche 14 novembre, l'accueil du public ne devrait pas poser de problème. Encore faudra-t-il aux 9.500 supporters attendus se plier au contrôle CovidCheck avant le coup d'envoi de ce match face à l'Irlande (20h45). Pour bien faire des navettes gratuites seront mises à disposition des spectateurs qui pourront ainsi aller et venir (de 18h30 à 23h30) depuis les P+R Kockelscheuer, Howald et Bouillon.

1 Aux portes de l'Histoire

Jamais depuis sa création, en 1909, l'équipe nationale luxembourgeoise n'a réussi à décrocher son ticket pour une Coupe du monde de football. S'arrêtant toujours au tour préliminaire. Et cette fois encore, dans un groupe A dominé par le Portugal et la Serbie, les Lions Rouges ont vu s'éloigner leur rêve de jouer l'événement qui se tiendra au Qatar dans un an. N'empêche, le match face au onze irlandais de dimanche relève de la plus haute importance. En effet, la rencontre pourrait faire entrer le onze de Luc Holtz dans l'histoire de la FLF.



Les trois points de la victoire permettraient aux joueurs luxembourgeois de conforter leur troisième place au classement du groupe qualificatif. Un niveau jamais atteint en 112 ans au terme des éliminatoires pour une Coupe du monde. Motivant.

2 Sens du but

A Bakou, le 11 novembre dernier , il a été l'homme du match. Gerson Rodrigues avait alors ouvert la marque (sur un retourné acrobatique) et conforté la victoire (1-3) par un deuxième but. Aussi, ''à la maison", l'attaquant est particulièrement attendu. Fera-t-il à nouveau trembler les filets irlandais? En tout cas, au match aller en mars 2021, l'attaquant avait su faire la différence à l'Aviva Stadium de Dublin (0-1).

Jeudi, le sélectionneur luxembourgeois avait un peu chambré le buteur, plus efficace sous le maillot des Roud Leiwen que sous celui de son club (Troyes). Ainsi, sur les sept premiers matches de la saison, Rodrigues n'a mis qu'un seul but (face à Metz). En espérant que l'ex-ailier du Fola Esch retrouve le chemin des filets pour sa 19ème sélection nationale. Un groupe qui lui a été ouvert à la suite de sa naturalisation en 2017.

3 Invités de premier rang

Si déjà le Grand-Duc Henri a pu découvrir le Stade de Luxembourg, lors de la soirée inaugurale en septembre dernier, jamais son altesse royale n'avait pu voir évoluer l'équipe nationale dans ce nouvel écrin (à près de 77 millions d'euros). Ce sera fait ce 14 novembre.

Mais dans les tribunes d'autres invités prestigieux sont attendus. Ainsi, devraient être de la partie l'ancien vice-président de l'UEFA, Michael van Praag, mais également «l'homme le plus puissant de la planète foot». Soit Gianni Infantino, le président de la FIFA en personne.

4 Place à l'ovalie

Il n'y a pas que les ''footeux'' qui doivent maintenant prendre leurs marques au Stade de Luxembourg. L'équipe luxembourgeoise de rugby a elle aussi quitté le Josy-Barthel pour le nouvel équipement. Et c'est d'ailleurs le pack qui est attendu sur la pelouse pour la prochaine rencontre officielle organisée dans la nouvelle enceinte. Un match face à la sélection tchèque attend ainsi le 15 national, le 27 novembre prochain. Coup d'envoi à 18h.

La vente des billets débutera dès le lundi 15 novembre pour ce deuxième match du championnat Europe REIC Conference 1 North 2021-22.

