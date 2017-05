Merl sera la seule équipe de division 2 à disputer les demi-finales de la Coupe FLF après avoir pris la mesure de Remich/Bous, mercredi en quarts de finale.

Par Daniel Pechon

C'est dans les dernières minutes d'une première période équilibrée que Federico Gallois a ouvert le score pour le Red Star Merl. Dès la reprise, Demir Zejnelagic, un des hommes de la rencontre, a assommé les visiteurs en portant le score à 3-0. Touché au moral, Remich/Bous a sombré. Micael Carvalho, Demir Zejnelagic et Eleandro Giannetto, les deux derniers sur penalty, ont fixé les chiffres à 6-0 alors que les Mosellans ont terminé la rencontre à neuf.

«En début de saison, les matchs de coupe FLF étaient joués comme d'autres matchs. Mais l'appétit est venu en mangeant. On peut avoir le niveau de division 1, preuve la liste d'équipes que nous avons sorties. Lorentzweiler ou Äischdall, cela me convient à condition de jouer à domicile», estime Guy Lamesch, le président heureux de Merl.

Ce n'est pas une première pour le Red Star qui a déjà battu lors des tours précédents Kayl/Tétange (1-3) et Walferdange (2-4), sans oublier l'élimination, de Wormeldange en Coupe du Luxembourg.

Mené 0-1 après un quart d'heure et une exclusion après 17 minutes, la montagne devenait trop haute pour Kehlen face à Lorentzweiler qui a ajouté deux autres buts, un avant et juste après la pause (0-3). «Toute l'équipe a eu du mal à accepter ce carton rouge après 17 minutes, on ne l'a jamais digéré», résume René Rippinger, le coach de Kehlen.



Un changement tactique en fin de match est à la base de la victoire d' Äischdall à Lintgen. «J'ai fait rentrer le jeune Dnitro Kelmendi et fait reculer Luigi Spinelli en soutien d'attaque. Pour la suite, je souhaiterais recevoir Sanem», explique Francesco Controguerra, l'entraîneur d'Äischdall.

Jeff Heirens a alors ouvert la marque à la 80e minute et Andrea Moreo a scellé le sort du match sur un penalty en toute fin de rencontre (0-2).

Le score à la mi-temps entre Sanem et Wormeldamge était d'un penalty de chaque côté. Michal Mroch avait ouvert le score pour les visiteurs (9e) et Rachid Boutarene avait égalisé pour les locaux (45e). Ensuite Samel Bibuljica, de retour de blessure, a fait le boulot avec un but à la 51e minute avant d'offrir la qualification aux siens dans les arrêts de jeu (3-2, 93e) après l'égalisation du club mosellan à la 85e minute.



«Notre meilleure performance de la saison face à une équipe accrocheuse qui a montré son vrai visage. Ils ont joué pour et non contre leur coach ce soir. Je tiens à mettre en évidence Joe Rota. Il n'a que 17 ans mais il est promis à un bel avenir. Le Wormeldangeois Mroch est le meilleur attaquant que je connaisse après... Bibuljica», précise Johann Bourgadel, coach de Samen.

Les résultats

Lintgen - Alliance Äischdall 0-2

Sanem - Wormeldange 3-2

Red Star Merl-Belair - Remich-Bous 6-0

Kehlen - Lorentzweiler 0-3