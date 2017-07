Après sa fantastique victoire en huitième de finale, lundi, face à Rafael Nadal, Gilles Muller (34 ans, ATP 26, tête de série n°16) a chuté ce jeudi en quart de finale du tournoi sur gazon de Wimbledon, victime du redoutable Croate Marin Cilic (28 ans, ATP 6, tête de série n°7) au terme d'un nouveau thriller en cinq sets, 6-3, 6-7 (6), 5-7, 7-5, 1-6.

Par Jean-François Colin



Comment Gilles Muller allait-il récupérer de ses efforts, moins de 48 heures après son marathon (4h48') sensationnel et victorieux, lundi contre Rafael Nadal?

Solide comme un roc, Marin Cilic (1,96 m), n°6 mondial, n'avait pas encore perdu le moindre set au cours de ses quatre premiers tours à Wimbledon jusqu'à... ce mercredi 14h44'...



Les deux adversaires se neutralisent jusqu'à trois jeux partout, avant que «Mulles» ne se crée et, surtout, ne concrétise d'un fantastique retour en coup droit, la première balle de break de la partie au septième jeu, pour mener 4-3. Mieux, le Reckangeois enchaîne et ravit à nouveau la mise en jeu de Cilic pour aligner trois jeux de rang et rafler le premier set 6-3 en 33 minutes, avec l'avantage d'aborder la seconde manche au service.

Pendant un set et demi. Gilles Muller a joué en état de grâce

Photo: Reuters

Décidément très inspiré sur ce même court n°1 qui l'avait vu réaliser la plus belle performance de sa carrière en huitième de finale face à Nadal, le gaucher du Tennis Spora joue juste et ne lâche rien... et surtout pas son service. Mieux: il se forge trois nouvelles balles de break pour s'envoler à 5-3, mais sans parvenir à les transformer. La chance de mener deux manches à rien s'est évanouie, car, à peine le temps d'écarter la toute première balle de break en faveur du Croate à 5-5, que les deux joueurs s'expliquent au tie-break, un jeu décisif qui sourit à Cilic, huit points à six.

1h30' de jeu. Les compteurs sont remis à zéro et commence désormais un match en... deux sets gagnants. La troisième manche est limpide et linéaire: pas la moindre balle de break à l'horizon, ni d'un côté, ni de l'autre, jusqu'au... douzième jeu, où «Mulles», après en avoir sauvées deux, craque sur la troisième et offre, d'une volée de revers dans le filet, l'avantage de deux manches à une à son adversaire: 6-3, 6-7 (6), 5-7 après 2h09'.

Marin Cilic a réagi après la perte du premier set

Photo: AFP

Rapidement, la tête de série n°7 croate met la pression au quatrième set: grâce à une qualité de retour phénoménale, il se crée une balle de break à un jeu à zéro, puis deux autres à trois jeux à deux, et encore une à quatre à trois, mais l'élève d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret fait de la résistance. Malmené tout au long du set, et contre toute attente, le n°1 luxembourgeois chipe le service de Cilic pour mener 6-5, et s'offre dans la foulée le droit de disputer à nouveau une cinquième manche (7-5) après trois heures de jeu.

Pour la troisième fois dans le tournoi - il avait sauvé deux balles de match face au Tchèque Rosol au deuxième tour, avant de livrer le match d'anthologie que l'on sait contre Nadal en huitième de finale -, Gilles Muller s'apprête à disputer un cinquième set. Impérial au retour de service, Marin Cilic force le break d'entrée et prend vite le large à 3-0. A bout de force, le Reckangeois ne peut plus lutter et il s'incline sur un lourd 1-6 après 3h29' de match.



Comme à Rotterdam l'année dernière et au tournoi du Queen's le mois passé, le Luxembourgeois mord la poussière face à Cilic, et comme à l'US Open en 2008, son chemin s'arrête en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Quant au Croate, quart-de-finaliste lors des trois dernières éditions, il accède pour la première fois de sa carrière au dernier carré à Wimbledon. De quoi donner des envies de second titre du Grand Chelem après l'US Open en 2014.