La sélection luxembourgeoise change de calibre pour son deuxième match amical en six jours. L'Autriche se présente au Josy Barthel ce mardi (20h30) avec beaucoup plus d'arguments que Malte. Luc Holtz va s'adapter.

Quand les Lions redeviennent des proies

Le terrain d'entraînement de Lipperscheid a des petits airs de Malte avec ses contours escarpés. Mais c'est bien là le seul dénominateur commun avec la semaine dernière. Le Club Luxembourg vient de changer de dimension. Il a basculé à nouveau dans un univers qui lui est plus commun. Celui où les Lions redeviennent des proies.

«On va faire face à davantage de qualités individuelles et collectives. A nous d'être plus défensifs.» Luc Holtz ne va pas pour autant rebattre toutes ses cartes pour défier l'Autriche. Il n'a pas envie de multiplier les expériences dans un groupe qu'il connaît par cœur. Et d'ailleurs, il n'a pas la profondeur de banc pour le faire face à un tel adversaire.

Seule certitude de cette rotation, le retour d'Anthony Moris dans les buts. Le gardien du FC Malines, que l'on avait revu en novembre dernier contre la Hongrie, s'apprête à disputer son dernier match de la saison... avant deux mois et demi de pause puisque son club est relégué.

Vers un 4-4-1-1

L'animation proposée par le sélectionneur devrait aussi varier. Le 3-4-3 de Malte se transformera probablement en 4-4-1-1. Un dispositif dans lequel devrait prendre place deux nouvelles têtes devant Moris: Kevin Malget et Daniel Da Mota.

Le premier, entré en jeu à la pause à la place d'Enes Mahmutovic, a rempli son rôle jeudi dernier et son association avec Chris Philipps en charnière centrale semble couler de source. L'entrée tonitruante du second a validé une présence au coup d'envoi ce mardi.

Laurent Jans, à droite et Dirk Carlson, qui semble toujours avoir une longueur d'avance sur Mathias Jänisch, à gauche, complèteront la défense. «Je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, mais face à Malte, c'est notre match le plus abouti défensivement depuis longtemps», a glissé le sélectionneur.

Lars Gerson montera d'un cran pour retrouver sa place dans l'entrejeu au côté de Christopher Martins, sans doute positionné un peu plus haut que face à Malte. Da Mota et Gerson Rodrigues pistonneront sur les flancs alors que Vincent Thill retrouvera une place plus axiale derrière Dave Turpel.

En balance avec Mathias Jänisch, Dirk Carlson semble rester le premier choix de Luc Holtz. Photo: Dominico Aquilino

L'Autriche arrive lancée

Vexée d'être restée à quai lors de la campagne qualificative pour la Coupe du monde russe dans un groupe pourtant abordable avec la Serbie et l'Irlande du Sud, l'Autriche n'a pas tardé à se reformater. Sa sortie amicale de la semaine dernière contre la Slovénie (3-0) a comblé de bonheur le sélectionneur Franco Foda.

L'ancien joueur de Kaiserslautern et Leverkusen a loué la prestation de son groupe et compte opérer quelques changements dans son onze de base. «J'avais de la qualité sur le banc de touche aussi et je compte l'utiliser.»

L'Autriche s'est déployée en 3-4-3 pour tourmenter les Slovènes avec un flanc gauche (Alaba - Arnautovic) de feu. Les deux stars de la sélection se sont partagé les buts et Alaba est retourné au Bayern pour préparer des échéances plus sérieuses. «Présent ou absent, ça m'indiffère», a lancé un Laurent Jans dont le sang de la sélection coule dans les veines. «J'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à venir ici. Pas question que ça s'arrête.»

Avec Lainer et Lazaro à droite et Baumgartlinger-Schöpf au cœur du jeu, l'Autriche avait belle allure jeudi dernier. Les alternatives ne manquent pas. Foda pourrait même passer en 4-4-2.

Qu'importe, le Luxembourg va retrouver son rôle de poil à gratter. Il devra s'incruster bien profondément sous l'épiderme des Autrichiens pour poursuivre une série de trois matches sans défaite.