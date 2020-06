Le smartphone fait depuis longtemps partie intégrante de la vie quotidienne. Avec la crise du coronavirus et le confinement, cet objet est même devenu un compagnon de route indispensable pour la pratique sportive. En témoignent ces trois applications amusantes destinées aux sportifs avertis ou non.

Quand le sport passe en mode 2.0

(JFC, avec bob/kev) - Avec la pandémie, les astuces et conseils en ligne pour continuer la pratique du sport malgré le confinement ont fleuri un peu partout. Voici trois applications ludiques et populaires sur smartphone, qui réjouiront les amateurs et amatrices de basket, de cyclisme, de course à pied et de fitness.

Homecourt, le basket en solitaire

Des statistiques pertinentes, des exercices spéciaux pour les joueurs et un système de classement qui éveille l'esprit de compétition de chacun: Homecourt est une application impressionnante. Non seulement les anciennes et actuelles stars du basket, comme Steve Nash ou Joe Harris révèlent leurs trucs et astuces dans des vidéos, mais le programme offre bien plus encore.

Les exercices proposés se divisent en six catégories distinctes: maniement du ballon, agilité, finition, lancers francs, lancers à mi-distance et trios. Dans chacune d'elles. le joueur aura le choix entre différents exercices pour s'améliorer dans le domaine souhaité. Le petit plus est que, grâce à son smartphone, le joueur peut aisément se filmer en train de dribbler ou de travailler sa vitesse.

Des statistiques se créent automatiquement pendant la réalisation des exercices, tout en calculant si une amélioration de l'angle de lancer est possible. Un autre exercice consiste à toucher des cibles virtuelles. Et même si ces dernières ne sont pas toujours faciles à distinguer sur le petit écran des smartphones, le jeu reste divertissant.

L'application stocke toutes les statistiques et les vidéos, que vous pouvez ensuite analyser chez vous à votre guise. Ainsi, battre ses propres records constitue une motivation supplémentaire, tandis qu'il est également possible de se connecter avec des amis et comparer les performances. Grâce à Homecourt, un sport d'équipe tel que le basket se transforme en plaisir individuel. L'application coûte 4,99 euros par mois pour une utilisation sans restriction. Un investissement qui en vaut vraiment la peine compte tenu des nombreuses possibilités qui sont offertes.

Strava, tant pour les pros que pour les amateurs

La crise du coronavirus a été l'occasion pour de nombreux sportifs amateurs de découvrir ce logiciel. Créé en 2009, même si de nouvelles fonctionnalités sont apparues dernièrement, Strava permet d'enregistrer un large panel de données dans 32 sports différents. Qu'il s'agisse de course à pied, d'une promenade à vélo, de kilomètres parcourus à ski ou de la distance et du temps accomplis en nageant, Strava fournit un aperçu chiffré détaillé de la performance réalisée. Pour l'enregistrement, il est possible soit d'utiliser l'application elle-même, soit de synchroniser un moniteur de fréquence cardiaque ou d'autres systèmes de navigation avec l'application.

Dès que les données sont disponibles, vous pouvez les partager en ligne et comparer vos performances avec celles de vos amis ou de vos concurrents. Il est également possible de commenter vos propres sessions ainsi que celles des autres et même d'adresser des félicitations comparables à un «like» sur Facebook. De même, une fois ses objectifs déterminés, l'utilisateur reçoit des médailles et des badges virtuels en guise d'éloge lorsqu'il bat son meilleur chrono, ou en cas de plus longue distance parcourue. Vous pouvez également consulter votre progression mensuelle ainsi que l'historique de toutes les performances réalisées.

Grâce à Strava, on constate que le 9 juin, le cycliste professionnel Bob Jungels a parcouru 143,23 km au Luxembourg en un peu plus de cinq heures. Screenshot: Strava

Sur Strava, le planificateur d'itinéraire est un outil particulièrement apprécié des cyclistes. Si vous n'aimez pas l'itinéraire proposé, il vous est loisible de le modifier à votre guise et de créer votre propre itinéraire. La popularité de cette application se mesure au fait que non seulement des milliers de sportifs amateurs s'en servent pour l'analyse et l'enregistrement de leurs données, mais aussi des professionnels comme le cycliste Bob Jungels ou le triathlète Jan Frodeno.

En plus de la version gratuite susceptible de satisfaire la plupart des sportifs amateurs, il existe un paquet de fonctions supplémentaires destinées aux mordus de l'analyse de la performance. Pour cette mise à niveau, il en coûte 7,49 euros par mois ou 59,99 euros par an.

Seven, pour sept minutes de sport

S'il est un domaine sportif où les conseils en tous genres pullulent, c'est bien le fitness. D'innombrables applications en tous genres proposent toute une palette d'exercices de base, souvent faciles à réaliser et adaptés aux propres besoins de chacun(e). Mais peu d'entre elles offrent des réponses aux questions plus pointues, comme l'amélioration de la condition physique sur le long terme ou la solution pour conserver la motivation de l'utilisateur sur la durée.

C'est ici que les fondateurs de Seven ont développé une idée intéressante. Cette application propose plus de 200 exercices différents à réaliser sur une durée de sept minutes chacun. L'objectif pour l'utilisateur est de tenir le coup pendant sept mois au total. Si vous sautez un jour où la formation était effectivement prévue, vous perdez une vie. Lorsque trois vies sont perdues, les progrès réalisés jusqu'alors sont tout simplement remis à zéro. Cette astuce aiguise la motivation des utilisateurs à accomplir les sept minutes de sport prévues.

Un exemple d'exercice proposé par l'application Seven Photo: Seven

Lors de son adhésion, l'utilisateur doit spécifier son genre, la fréquence de formation souhaitée et les objectifs à atteindre. Les exercices sont présentés sous forme de simples illustrations, et les performances accomplies peuvent aussi être sauvegardées. Certains exercices sont gratuits, mais pour bénéficier de l'ensemble du paquet, la version premium est obligatoire. Celle-ci coûte 9,99 euros par mois.

