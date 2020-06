Dans une lettre ouverte adressée dimanche à la Fédération, les clubs critiquent les récentes décisions prises par l'organe faîtier du football grand-ducal. Notamment celle de faire disputer le championnat 2021-2022 de BGL Ligue avec un nombre impair de 15 équipes.

Quand la LFL bouscule la FLF

La LFL est sortie du bois. Après que la FLF a annoncé que la saison de transition prévue en 2020-2021 en deviendrait en fait... deux, les clubs de BGL Ligue formulent de nombreuses critiques. Dans une lettre ouverte adressée dimanche à la Fédération, la LFL accuse la Fédération d'«imposer unilatéralement toutes ses décisions» et son président, Paul Philipp d'«exclure catégoriquement toute discussion avec les clubs». Dans le viseur en particulier, la saison 2021-2022 censée mettre aux prises 15 équipes. Car, selon la LFL, un nombre impair de participants «risque de créer des distorsions sportives et des situations non souhaitables».

Si la LFL accepte le principe de recourir à deux saisons de transition avant de revenir au régime normal, elle juge «inefficace» et «insolite» de ramener le nombre d'équipes à 15 lors de la seconde. A la base, seulement 14 équipes étaient supposées jouer en BGL Ligue 2021-2022. Mais en raison du changement décrété par la FLF, trois équipes seront directement reléguées la saison prochaine.

Pour sa part, la LFL réclame que 16 équipes disputent ce championnat. Selon le système que la Ligue prône, deux équipes doivent être promues directement de PH lors de la première saison de transition, une troisième équipe disputant le barrage face au 14e de BGL Ligue. Et en 2021-2022, une seule équipe serait alors promue directement de l'antichambre, tandis que le deuxième du classement de PH affronterait le 13e de BGL Ligue en barrage. Ainsi, le retour de l'élite à 14 équipes serait acté pour la saison 2022-2023, après deux campagnes à 16 formations.

Par ailleurs, la LFL demande que les clubs de BGL Ligue ne fassent leur entrée en Coupe de Luxembourg qu'au troisième tour seulement lors des deux prochaines saisons. Son argumentation repose sur «la surcharge de matches due à une augmentation du nombre d'équipes et à un calendrier incertain». Enfin, face au «risque de détérioration de la situation financière des clubs», la Ligue souhaite que la Fédération «prenne en charge les frais d’arbitrage de tous les clubs la saison prochaine».

