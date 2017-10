(AFP). - Un déplacement en Andorre pour le Portugal, en Bulgarie pour la France: les deux finalistes du dernier championnat d'Europe doivent faire le plein de points samedi, puis lors de la dernière journée de qualifications pour s'éviter un périlleux barrage de qualifications en novembre.

Groupe A: des fantômes à chasser pour la France

Une première place du groupe A, un effectif de qualité, deux matches contre des adversaires accessibles... Tout va bien pour l'équipe de France? Pas forcément: les Bleus restent sur un piteux match nul à domicile contre le Luxembourg à Toulouse (0-0) et sont encore sous la menace d'un retour suédois. Surtout, ils s'apprêtent à retrouver une nation bulgare qui leur a laissé un très mauvais souvenir en 1993, privant les Bleus du Mondial 1994.

«Il y en a qui peuvent croire aux fantômes, il y a une histoire qui était là mais c'était un autre contexte», a relativisé le sélectionneur Didier Deschamps, sur la pelouse ce soir-là. Malgré une cascade de blessures (Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Benjamin Mendy, Laurent Koscielny, Layvin Kurzawa), la France a la ressource pour triompher de la Bulgarie, mais attention aux fantômes...

Les rencontres



18h: Suède - Luxembourg

20h45: Biélorussie - Pays-Bas

20h45: Bulgarie - France

Le classement



1. France 17 pts (+10)

2. Suède 16 (+11)

3. Pays-Bas 13 (+5)

4. Bulgarie 12 (-4)

5. Luxembourg 5 (-10)

6. Biélorussie 5 (-12)

Groupe B: le Portugal attend un faux-pas suisse

Le champion d'Europe en titre va-t-il finir en barrages? Le Portugal n'est que deuxième de son groupe à deux journées de la fin des qualifications, derrière la Suisse qui est pour le moment virtuellement qualifiée directement pour le Mondial russe.



Le Portugal de Cristiano Ronaldo va devoir réaliser un sans-faute pour terminer premier de son groupe

Les Helvètes doivent toutefois s'imposer à domicile face à la Hongrie, déjà éliminée, pour s'assurer de disputer une finale de groupe contre le Portugal le 10 octobre. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se déplacent en effet en Andorre, où ils ne devraient logiquement pas trop peiner à s'imposer. Si les deux nations s'imposent samedi, le vainqueur de Portugal-Suisse sera qualifié directement, tandis qu'un nul fera le bonheur des Suisses.

Les rencontres



18h: Iles Féroé - Lettonie

20h45: Andorre - Portugal

20h45: Suisse - Hongrie

Le classement



1. Suisse 24 pts (+15)

2. Portugal 21 (+24)

3. Hongrie 10 (+2)

4. Iles Féroé 8 (-11)

5. Andorre 4 (-15)

6. Lettonie 3 (-15)

Groupe H: une place de barragiste à prendre

La Belgique a tué le principal suspense dans ce groupe H en étant la première nation européenne, hors le pays-hôte russe, à se qualifier pour la Coupe du Monde, avant même les deux derniers matches.

Bosnie, Grèce, Chypre, voire Estonie n'ont plus qu'une place de barragiste à se disputer lors de ces deux dernières journées. A cette aune, le match entre Chypre et Grèce samedi promet d'être brulant. A priori la Bosnie est en ballotage favorable, étant 2e avec une longueur d'avance sur la Grèce et 4 sur Chypre. Mais son calendrier est le plus relevé, avec la réception de la Belgique puis un déplacement en Estonie.

Matches joués samedi (heures GMT):

(16h00): Bosnie - Belgique

(16h00): Gibraltar - Estonie

(18h45): Chypre - Grèce

Le classement

1. BELGIQUE 22 pts (+32) (QUALIFIÉE)

2. Bosnie 14 (+11)

3. Grèce 13 (+6)

4. Chypre 10 (-4)

5. Estonie 8 (-11)

6. Gibraltar 0 (-34 )



NDLR: Les neuf vainqueurs des groupes sont qualifiés pour la phase finale en Russie. Les huit meilleurs deuxièmes joueront des barrages aller-retour, les quatre vainqueurs rejoignant la phase finale.