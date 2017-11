Alors qu’ils menaient au score les U19 luxembourgeois se sont fait rejoindre puis dépasser par l’Ecosse (1-3) lors de la 1re journée du groupe 3 des qualificatons de l'Euro 2018. Une défaite qui d’emblée place les joueurs de Cardoni dans une position délicate pour envisager la qualification. Dans l'autre match du jour, la République tchèque a déroulé contre l'Arménie.

Le match

Pour ce premier match qualificatif, Manuel Cardoni opte pour un 4-4-2 classique, avec dans l’entrejeu Barreiro et Tinelli. Et c’est le joueur d’Anderlecht qui se met le premier en évidence en obtenant un corner. Sinon peu de chose à retenir de ce début de match, si ce n’est que le Luxembourg entre mieux dans la partie, avant que les visiteurs ne s’affirment et empêchent les Lionceaux de sortir proprement le ballon.

Il faut toute la vigilance de Sacras (25e) pour couper la trajectoire d’une passe en profondeur qui aurait pu permettre à Aitchison de se retrouver nez-à-nez avec Kips. Mais dans l’ensemble, les locaux manquent un peu de mordant dans les duels et surtout ils perdent des ballons parfois dangereux dans leurs trente derniers mètres. La plus belle occasion de la première mi-temps est tout de même pour les locaux, Borges frappe de l’entrée de surface sur Wright qui repousse difficilement (39e), avant qu’un défenseur ne dégage en catastrophe.

Dragulovcanin, entrée payante

A la pause Prudhomme cède sa place à Dragulovcanin. Et après un beau mouvement collectif ce dernier sert Yannick Schaus dont la frappe enroulée ne laisse aucune chance à Wright (1-0, 47e). Dans la foulée Aitchinson rate l’immanquable de la tête sur corner (52e). Un épisode étrange intervient ensuite, Domingos, visiblement touché est allongé au sol et ne peut quitter le terrain par ses propres moyens. A la stupeur général, l’arbitre averti le joueur déclenchant la bronca du public hesperangeois et une colère noire de Manuel Cardoni!

C’est ce moment que choisissent les Ecossais pour égaliser grâce à Duffy (1-1, 73e). Et alors que le ballon est dans le camp visiteur, l’arbitre du match signale à tort une sortie de but en lieu et place d’un corner pourtant évident. Sur l’action suivante, les Ecossais obtiennent un corner sur lequel le nouveau venu Hornby parvient à placer une tête victorieuse (1-2 86e).

C’est finalement une défaite cruelle sur le score de 1-3 (90+5) grâce à Aithcinson qui est abut de la soirée. Les jeunes pousses de Cardoni trois jours pour digérer cette déconvenue avant d’affronter le gros morceau de la poule samedi, la République tchèque.



Des Tchèques qui ont écarté l'Arménie 5-0, ce mercredi à Weidingen/Wiltz. Les Slaves menaient déjà au repos 2-0 après des buts de Graiciar sur penalty (16e) et Rusek (39e). Par la suite, Geghamy contre son camp (54e), un second but de Rusek (70e) et Zitny (83e) ont corsé l'addition.



Pour rappel, les deux premiers du groupe rejoindront l'Espagne et le Portugal au tour Élite qui se disputera au printemps. Les sept vainqueurs de groupe de ce 2e tour seront qualifiés pour la phase finale qui aura lieu en Finlande du 16 au 29 juillet 2018.

La note: 12/20. Très peu de temps forts à retenir d’un premier acte cadenassé, si ce n’est que les Ecossais plutôt timides au coup d’envoi sont montés en puissance au fil des minutes.

Loris Tinelli et Eric Schmit au coeur de la défense écossaise, les Luxembourgeois ont manqué de lucidité en fin de match.

Le fait du match

Un moment de flottement fatal. Entre la 68e et la 73e minute, c’est-à-dire entre le moment de la blessure de Domingos et l’égalisation écossaise, on a senti que les jeunes luxembourgeois avaient l’esprit ailleurs, sûrement surpris par les décisions arbitrales étranges de M.Zebec. Un relâchement coupable qui leur a coûté un but.

L'homme du match

Leandro Barreiro. Déjà très à l’aise chez les U21 du haut de ces 17 ans, on n’en attendait pas moins de Barreiro avec les U19. Véritable distributeur de ballons au milieu, il aura permis grâce à ses orientations de trouver des décalages dans l’arrière-garde écossaise.



La réaction de Manuel Cardoni



«Ce n'est pas mon style de parler d'arbitrage. Mais il y a un fait de match qui a influencé le jeu. On avait des jeunes qui avaient envie de jouer ce soir, on a dû faire des changements qu'on ne voulait pas comme Prudhomme qui est sorti sur blessure. Il faut être honnête, on a souffert sur la fin de match face à des Ecossais athlétiques. Ils allaient vite aussi sur les côtés. Nous aussi on a été bons sur les côtés notamment avec Alexandre Sacras, qui n'a même pas encore 17 ans...»

Manuel Cardoni a regretté la décision de M. Zebec de sanctionner Domingos.

Luxembourg U19 – Ecosse U19 1-3

Stade Alphonse Theis à Hesperange, pelouse en bon état, arbitrage de M.Zebec (CRO) assisté de MM.Crncic (CRO) et Kovak (SLK). 225 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Schaus (47e), 1-1 Duffy (73e), 1-2 Hornby (86e), 1-3 Aitchinson (90+5).

Corners: 2 (2+0) pour le Luxembourg, 8 (4+4) pour l’Ecosse.

Cartons jaunes: Domingos (68e, refus de quitter le terrain pour se faire soigner) Delgado (69e, protestations depuis le bord du terrain), Tinelli (72e), Schmit (90+1, protestation) pour le Luxembourg; Aitchison (72e, faute sur Tinelli), Smith (84e, faute sur Bjelic) pour l’Ecosse.

LUXEMBOURG (4-4-2): Kips; Domingos (71e, Klein), D’Anzico, Bjelic (cap.), Sacras; Schmit, Tinelli, Barreiro, Schaus (77e, Delgado); Borges, Prudhomme (46e, Dragulovcanin).

Joueurs non-utilisés: Karels, Lejeune, Peprah, Schroeder, Brito.

Sélectionneur: Manuel Cardoni

ECOSSE (4-3-3): Wright; Duffy, Welsh (cap.), Wilson, Deas; Gilmour (60e, Hornby), Ferguson (65e, Smith), Holsgrove; Rudden (80e, Murray), Aitchison, Middleton.

Joueurs non-utilisés: McAdams, Baur, Morrison, Barjonas.

Sélectionneur: Donald Park

Le point du groupe 3

1. République tchèque 3 pts (+5)

2. Ecosse 3 (+2)

3. Luxembourg 0 (-2)

4. Arménie 0 (-5)

La suite du programme

Samedi 11 novembre

17h à Hesperange: Ecosse - Arménie

19h au stade Emile Mayrisch à Esch: République tchèque - Luxembourg

Mardi 14 novembre

19h au stade Emile Mayrisch à Esch: Ecosse - République tchèque

19h à Weidingen/Wiltz: Arménie - Luxembourg