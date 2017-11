Par Thibaut Goetz

Match à sens unique au stade Emile Mayrisch où la République tchèque a balayé (5-0) des Lionceaux bien timides. Un triplé de Sedlacek a mis les Slaves sur la voie royale pour la qualification vers la phase Elite.

Le match. Les Tchèques sont les premiers à se montrer dangereux, sur une touche de Kadar, le ballon échappe à tout le monde et arrive sur Sedlacek qui reprend sur le poteau (5e). Zitny est le premier à inquiéter Kips (11e) dans un premier quart d’heure où le Luxembourg a du mal à conserver le ballon. Il y a bien quelques accélérations de Tinelli, quelques bons décalages trouvés par Thill mais c’est trop peu pour inquiéter les tchèques.

Frydek oblige Kips à un double arrêt (22e) et sur l’action suivante le Luxembourg craque et Sedlacek ouvre le score en ajustant le portier luxembourgeois (24e, 1-0). Pris de vitesse par les Slaves, les Lionceaux s’exposent et Zitny se heurte à Kips (27e). La magie opère ensuite avec Sedlacek qui place un tir superbe sur lequel Kips ne peut rien (2-0, 28e). Les choses ne s’arrangent pas pour le Luxembourg puisque Bjelic concède un penalty que Sadilek transforme (4-0, 41e). L’addition se sale encore plus avant la mi-temps avec un quatrième but signé Rusek (4-0, 45e).

Un peu de mieux



Au retour des vestiaires la République tchèque effectue déjà ses premiers changements en vue du troisième match contre l’Ecosse. Du côté luxembourgeois Alexandre Sacras auteur d’un très bon match contre ces même écossais remplace Peprah dans le couloir gauche. Sur un corner de Thill, Tinelli place une tête mais décidemment le cadre se dérobe encore (61e). Même chose pour Schaus dont la frappe depuis l’entrée de la surface aurait mérité meilleur sort (63e).

Les Tchèques ont logiquement levé le pied dans ce second mais le Luxembourg ne se procure que très peu de situations favorables. Au contraire Bjelic concède un nouveau penalty en fin de match, penalty que ne se fait pas prier de réaliser Sedlacek pour le triplé (5-0, 84e). La partie s’achève donc sur un score très lourd pour le Luxembourg et une deuxième défaite en deux matchs.

La note. 10/20.Une première mi-temps à sens unique où le Luxembourg a bien eu du mal à exister. Un peu de mieux en deuxième période avec plus de duels remportés mais pas la réaction escomptée.

Le fait du match. Une défense aux abonnés absents. L’arrière-garde luxembourgeoise aura vécu une première période cauchemardesque face aux Tchèques. Pris par la vitesse des Sedlacek et consorts, le Luxembourg a bien eu du mal à contenir l’incendie à l’image des deux penaltys concédés par Bjelic.

L’homme du match. Richard Sedlacek. Déjà aperçu sous le maillot du Sparta Prague contre Dudelange en Youth League cette saison, Sedlacek a confirmé tout son potentiel. Deux buts inscrits et une empreinte évidente sur le jeu de son équipe.

République Tchèque – Luxembourg 5-0

Stade Emile Mayrisch, pelouse en bon état, arbitrage de M.Marhefka (SVK) assisté de MM.Kovac (SVK) et Ibrisimbegovic (BIH). 647 spectateurs. Mi-temps : 4-0.

Evolution du score : 1-0 Sedlacek (24e), 2-0 Sedlacek (28e), 3-0 Sadilek (41e, s.p.), 4-0 Rusek (45e), 5-0 Sedlacek (84e, s.p.)

Corners : 5 (3+2) pour la République tchèque, 2 (1+1) pour le Luxembourg

Cartons jaune : Zifcak (64e, faute sur Schmit), Drchal (81e) pour la République tchèque, Thill (15e, faute sur Kadar), Schmit (74e) pour le Luxembourg

République tchèque (4-3-3) : Backovsky ; Kadar, Neuer, Mares, Dudl ; Frydek, Sedlacek, Sadilek (cap.) ; Graiciar (77e, Fortelny), Rusek (52e, Zifcak), Zitny (46e Drchal).

Joueurs non-utilisés : Gröger, Krejcl, Kral, Slama, Schneider, Zifcak, Vais.

Sélectionneur : Lubos Kozel

Luxembourg (4-3-3) : Kips ; Schmit, D’Anzico, Bjelic (cap.), Peprah (60e, Sacras) ; Thill, Barreiro, Schaus ; Dragulovcanin (85e, Delgado), Borges, Tinelli (79e, Klein).

Joueurs non-utilisés : Karels, Prudhomme, Lejeune, Domingos, Schroeder, Brito.

Sélectionneur : Manuel Cardoni



Réactions



Manuel Cardoni: "On s'est compliqué la tâche ce soir. On manquait peut-être d'un peu de confiance, on a sans doute voulu un peu trop jouer. On se met en péril sur un terrain glissant. L'adversaire était costaud, on a eu deux ou trois occasions, mais les Tchèques nous ont laissé plus manœuvrer en deuxième mi-temps."

Loris Tinelli: "On avait vu quelques images de leurs matchs, on savait que ce serait difficile et ils ont quelques joueurs impressionnants."