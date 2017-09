(ER) - L'Espagne et la Serbie qui ont battu respectivement le Liechtenstein (8-0) et l'Irlande (0-1) sont proches de la qualification. Par contre dans le groupe I, l'Islande et la Turquie restent en course après voir pris respectivement la mesure de l'Ukarine et la Croatie.

Groupe D



La Serbie a fait un grand pas vers la qualification après sa victoire ce mardi soir à Dublin sur un but de Kolarov (55e). L'Irlande se retrouve désormais à la 3e place du classement à la suite de la victoire du pays de Galles en Moldavie 0-2 sur des buts de Robson-Kanu (80e) et Ramsey (90+3). Les Serbes seront qualifiés lors de la 9e journée à condition de s'imposer em Autriche.



Moldavie - pays de Galles 0-2



Autriche - Géorgie 1-1

Irlande - Serbie 0-1

Le classement

1. Serbie 18 pts (10)

2. Irlande 13 (3)

3. pays de Galles 14 (7)

4. Autriche 9 (0)

5. Géorgie 5 (-4)

6. Moldavie 2 (-16)

Groupe G

Après avoir dominé l'Italie samedi (3-0), la Roja de Julen Lopetegui a signé le carton de la soirée face au Liechtenstein, la sélection la plus faible de ce groupe: 0-8. Les Espagnols menaient déjà 0-3 après seulement seize minutes de jeu. Les buts espagnols ont été inscrits par Ramos, Morata (2), Isco, Silva, Aspas (2) et un but contre son camp de Göppel.



Dans le même temps, l'Italie a pris la mesure d'Israël grâce à un but d'Immobile en début de seconde période (53e). Accrochée en Macédoine 1-1, l'Albanie peut pratiquement oublier son objectif de subtiliser la deuxième place du groupe à l'Italie.



Macédoine - Albanie 1-1

Italie - Israël 1-0

Liechtenstein - Espagne 0-8

Le classement

1. Espagne 22 pts (29)

2. Italie 19 (12)

3. Albanie 13 (1)

4. Israël 9 (-5)

5. Macédoine 7 (-4)

6. Liechtenstein 0 (-33)

Groupe I

C'est certainemnt le groupe le plus serré de ces qualifications européennes avec quatre équipes qui se tiennent en deux points.

Leader du groupe, la Croatie avait l'occasion de faire un grand pas vers la Russie. Mais les Modric, Perisic et consorts ont été défaits par la Turquie. L'unique but de la rencontre est tombé des pieds de Tosun à la 75e minute.



Un succès qui relance la Turquie dans la course d'autant que l'Ukraine s'est inclinée en Islande 2-0. Il reste deux journées de compétition pour départager ces quatre nations.



Turquie - Croatie 1-0

Kosovo - Finlande 0-1

Islande - Ukraine 2-0

Le classement

1. Croatie 16 pts (9)

2. Islande 16 (4)

3. Turquie 14 (4)

4. Ukraine 14 (4)

5. Finlande 7 (-4)

6. Kosovo 1 (-17)