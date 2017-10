(AFP) - L'Argentine reçoit le Pérou, concurrent pour un billet direct au Mondial 2018, alors que le Chili en perte de vitesse et de confiance accueille l'Equateur lors des qualifications de la zone de l'Amérique du sud.

L'Argentine de Lionel Messi est actuellement en position de barragiste (5e). Dans le fameux stade de la Bombonera à Buenos Aires, elle doit battre le Pérou, 4e mais avec le même nombre de points, pour se rassurer un peu et aborder dans de meilleures dispositions la dernière journée de ces éliminatoires quelques jours plus tard en Equateur.

Les vice-champions du monde ont un problème offensif à résoudre, puisqu'ils ont la deuxième pire attaque (16 buts marqués) derrière la Bolivie, déjà éliminée... C'est Mauro Icardi qui devrait accompagner Messi, alors que Gonzalo Higuain a de nouveau été écarté et que Sergio Agüero est forfait après son accident de voiture aux Pays-Bas.

Le Chili est 6e, un point derrière le Pérou et l'Argentine. Le double champion continental, finaliste de la dernière Coupe des Confédérations, doit absolument se racheter après deux défaites d'affilée, notamment les stars Arturo Vidal et Alexis Sanchez, peu performants en sélection. Il s'agit d'assurer face à l'Equateur, d'autant plus que le dernier match des Chiliens se jouera au Brésil...

Derrière le Brésil justement, premier de la poule et déjà qualifié, l'Uruguay et la Colombie ont l'occasion d'asseoir un peu plus leurs 2e et 3e places. L'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez se rend chez la lanterne rouge, le Venezuela, tandis que la Colombie de Radamel Falcao et James Rodriguez accueille le Paraguay.

Le programme



Argentine - Pérou

Bolivie - Brésil

Venezuela - Uruguay

Chili - Equateur

Colombie - Paraguay

Le classement

1. Brésil 37 pts (27)

2. Uruguay 27 (10)

3. Colombie 26 (3)

4. Pérou 24 (1)

5. Argentine 24 (1)

6. Chili 23 (1)

7. Paraguay 21 (-6)

8. Equateur 20 (0)

9. Bolivie 13 (-20)

10. Venezuela 8 (-17)

Le programme de la dernière journée



Equateur - Argentine

Uruguay - Bolivie

Paraguay - Venezuela

Brésil - Chili

Pérou - Colombie

Les quatre premiers de la poule unique sud-américaine se qualifient directement pour la Coupe du monde. Le 5e dispute un barrage intercontinental contre une équipe d'Océanie.