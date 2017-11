Menée deux fois au score, la sélection U19 de Manuel Cardoni est parvenue à accrocher un point contre l’Arménie (2-2). Un but superbe de Vincent Thill, et un autre, très important, de D’Anzico, ont permis au Luxembourg de ne pas terminer avec un zéro pointé ce tour qualificatif pour l'Euro.

Par Thibaut Goetz

Le match



Pour ce troisième, et dernier, match du groupe 3 en pré-qualification pour l'Euro U19, Manuel Cardoni choisit de laisser du temps de jeu à Karels dans les buts à la place de Kips. Petite curiosité: l'Anderlechtois Loris Tinelli est aligné au poste d’arrière-droit.

L’Arménie met peu de temps à entrer dans le match, Harutyunyan profite d’un boulevard plein axe pour tenter sa chance depuis les 25 mètres, sa frappe termine dans le petit filet (1-0, 7e). Réaction luxembourgeoise avec une tête cadrée de D’Anzico sur un corner de Vincent Thill (16e).

Schaus expédie ensuite juste au-dessus de la transversale un coup-franc excentré (21e). Il y a du mieux côté luxembourgeois à partir de la demi-heure de jeu, Tinelli trouve Thill pour un une-deux, mais la frappe du joueur d’Anderlecht n’est pas assez puissante pour inquiéter Melikian (38e). Malgré ses efforts, le Luxembourg repart au vestiaire avec un but de désavantage.

Barreiro sorti à la mi-temps

A la pause, le joueur de Mayence Barreiro cède sa place à Lejeune. Ce dernier glisse en défense centrale, alors que Bjelic monte, lui, d’un cran au milieu. Un geste magnifique va venir illuminer la soirée des Lionceaux, et il est l’œuvre de Vincent Thill: après une remise de la tête de Borges le Messin tente une frappe des 40 mètres qui termine au fond des filets arméniens (1-1, 53e)! Mais l’embellie est de courte durée, puisque Bichakhchyan fait repasser l’Arménie en tête en allumant Karels à l’entrée de la surface (2-1, 64e).

Nouveau rebondissement à l’approche du dernier quart d’heure. Sur un coup franc encore superbement tiré par Thill, qui trouve la barre transversale, et rebondit sur la ligne, un défenseur arménien dégage directement sur D’Anzico, qui reprend joliment de volée pour l’égalisation (2-2, 73e) ! Plus rien ne sera marqué, et le Luxembourg peut se satisfaire d’avoir sauvé l’honneur en ne terminant pas son parcours qualificatif à domicile avec un zéro pointé.

La note: 13/20



Un Luxembourg en mode diesel en première période, avec un meilleur dernier quart d’heure. Plus d’espaces pour manœuvrer en seconde période et des Lionceaux revenus deux fois au score de belle manière.

Le fait du match

Les U19 ont montré du caractère. Menés rapidement au score, les Lionceaux ont relevé la tête grâce à deux buts de grande classe de Thill et D’Anzico, enfin une réaction d’orgueil après deux matches compliqués face aux ecossais et aux Tchèques!

L’homme du match: Vincent Thill

Certes, il n’aura pas permis au Luxembourg de s’imposer, mais Vincent Thill a marqué de son empreinte ce match après une prestation difficile comme tous ses coéquipiers samedi contre les Tchèques. Son but magnifique et sa vision du jeu aiguisée ont bien aidé les U19 ce soir à Weidingen.

Les réactions

Manuel Cardoni (sélectionneur): «On est contents. Je connais les raisons de nos difficultés, samedi contres les Tchèques; ce soir, c'était mieux. On doit créer des automatismes en quelques jours, et c'est parfois compliqué. J'ai poussé une gueulante à la mi-temps, car on s'est mis à jouer seulement à... la demi-heure. On a commencé à ouvrir les jeu, et cela allait mieux ensuite. J'aurais aimé gagner, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que six de nos vingt joueurs sont nés en 2000.»

Loris Tinelli (attaquant): «J'avais déjà joué en défense avec les U17, et le coach a voulu essayer. J'ai cherché à aider l'équipe, on dominait sur la fin, et cela aurait pu basculer sur un 2-3, mais on a un point, et ça fait honneur au pays.»

Arménie U19 – Luxembourg U19 2-2

Terrain Am Pëtz à Weidingen, pelouse en bon état, arbitrage de M.Marhefka (SVK) assisté de MM.Kovac (SCK) et Crncic (CRO). 415 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Harutyunyan (7e), 1-1 Thill (53e), 2-1 Bichakhchyan (64e), 2-2 D’Anzico (73e)

Corners: 4 (3+1) pour l’Arménie; 5 (3+2) pour le Luxembourg.

Cartons jaunes: Khachumyan (46e, faute sur Thill), Bichakchyan (69e, altercation avec Tinelli) et Asilyan (70e) à l’Arménie; Tinelli (69e, altercation avec Bichakchyan), Sacras (77e) et Schaus (87e) au Luxembourg.

ARMÉNIE (4-5-1): Melikian; Geghamy, Khachumyan, E. Gharibyan, Asilyan; Nahapetyan (83e Hovhanissyan), Harutynyan (cap.), Nalbandyan, Vardanyan (58e Portugalyan), Melkonyan; Bichakhchyan.

Remplaçants non-utilisés: Matevosian, Muradyan, Petrosyan, Azizyan, Sargsyan, Sadoyan et L. Gharibyan.

Sélectionneur: Artak Oseyan.

LUXEMBOURG (4-4-2): Karels; Tinelli, D’Anzico, Bjelic (cap.), Sacras; Dragulovcanin (84e Brito), Barreiro (46e Lejeune), Schaus, Borges (55e Klein); Thill, Delgado.

Remplaçants non-utilisés: Kips, Prud'homme, Domingos, Peprah, Schroeder et Klein.

Sélectionneur: Manuel Cardoni.