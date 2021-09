Douche froide à Belgrade, pour le onze luxembourgeois qui a dû s'incliner sur un sévère 4-1.

Qualifications Coupe du monde de football

Les Roud Léiwen repartent tête basse de Serbie

(pj avec Bob Hemmen) Trois jours après la victoire (2-1) contre l'Azerbaïdjan, dans le tout nouveau Stade de Luxembourg, la sélection FLF n'aura pas créé l'exploit face à la Serbie, samedi. Et le match comptant pour la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Quatar a vite tourné à la démonstration sur la pelouse du stade Rajko-Ristic. Devant 15.000 supporters, l'équipe serbe devait ainsi ouvrir la marque dès la 22e minute.

D'une passe puissante, Sergej Milinkovic-Savic servait Aleksandar Mitrovic qui réussissait à effacer Dirk Carlson, avant de marquer le premier but de la soirée. Treize minutes plus tard, le même attaquant doublait le score, de la tête cette fois, après un centre de Filip Kostic. Et la deuxième mi-temps n'allait pas inverser le sens de la domination...

Remplaçant entré en jeu, Olivier Thill allait toutefois redonner l'espoir aux Luxembourgeois. A la 77e, l'écart se réduisait à 2-1 mais cinq minutes plus tard un but contre son camp de Maxime Chanot allait assommer le moral des Lions rouges. D'autant que dans le temps additionnel, Gerson Rodrigues devait quitter le terrain sur carton rouge après une faute grossière. Nikola Milenkovic, une minute après cette exclusion, profitait des espaces disponibles pour alourdir un peu plus la marque : 4-1.

Après quatre matches, le Luxembourg figure à la troisième place groupe A des qualifications pour la Coupe du monde (avec six points). Pas de quoi donner le sourire au sélectionneur Luc Holtz (récemment prolongé dans son contrat) : «Nous étions trop lents dans de nombreuses situations et n'avons pas bien terminé nos actions», analysait-il à chaud.

3 Luc Holtz et Leandro Barreiro n'ont pas trouvé la clé pour contenir les attaquants serbes. Photo: Ben Majerus/sportspress.lu

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Luc Holtz et Leandro Barreiro n'ont pas trouvé la clé pour contenir les attaquants serbes. Photo: Ben Majerus/sportspress.lu Luc Holtz a trouvé que son groupe manquait d'énergie, samedi. Photo: Ben Majerus/sportspress.lu La déception se lit sur le visage de Dirk Carlson qui n'a pas réussi à empêcher l'ouverture du score à Belgrade. Photo : Ben Majerus / sportspress.lu

Reconnaissant la supériorité de son adversaire, Luc Holtz soulignait aussi la méforme de certains de ses joueurs : «Si la Serbie continue à jouer comme ça, ce sera une bataille passionnante avec le Portugal pour la victoire du groupe. De notre côté, nous avons connu des problèmes physiques. La Serbie a joué à un rythme bien plus élevé que l'Azerbaïdjan mercredi dernier».

Et le coach d'appeler les fans des Roud Léiwen a faire preuve de tolérance : «Les joueurs ne sont pas des machines. C'est pourquoi il est logique que l'un ou l'autre soit épargné, mardi prochain à l'occasion du test match face au Qatar (au Stade de Luxembourg, avec jauge limitée). De cette façon, les autres joueurs auront une chance de faire leurs preuves.»

