Torpillé par les blessures en tout genre depuis quatre ans, Chu Wang aperçoit un rai de lumière au bout du tunnel. Meneur de jeu talentueux de la Jeunesse en 2013, le Chinois formé à Metz tente de se reconstruire à Cova de Piedade en Division 2 portugaise. Un vrai casse-tête.

Par Christophe Nadin



Le soleil inonde la capitale portugaise en cette arrière-saison. Les quelques zones d'ombre aux alentours du stade José Martins Vieira apportent un peu de fraîcheur. Nous sommes à Almada, au Sud de Lisbonne, là où est né Luis Figo. Singlet blanc et bermuda en jeans, Chu Wang arrive sourire aux lèvres. Il est 14h et l'entraînement matinal a été déplacé à 16h en raison du long déplacement de la veille. Cova de Piedade s'est imposé quatre buts à rien à Vimioso, dans le Nord-Est, près de la frontière espagnole, face à Minas de Argozelo.



La qualification pour le troisième tour de la Coupe du Portugal n'est pas la seule raison du bonheur retrouvé. Le joueur asiatique a enfin rejoué en compétition. Quelques minutes en fin de match qui suffisent à son bonheur. «J'espère que cette fois-ci, c'est parti pour de bon», balance-t-il avec la gourmandise d'un garçon que les pépins physiques ont accablé.



C'est en janvier 2014 que sa carrière bascule. «J'ai commencé à avoir mal à une cheville. Je me suis fait opérer et j'ai précipité mon retour.» Un ou deux matches en fin de saison avec la Jeunesse et un soutien sans faille de son club qui prolonge son contrat. «Au même moment, l'Atlético Clube de Portugal souhaite me recruter. C'était un club pro. La Jeunesse a accepté que je résilie mon contrat.»



Chu Wang saute dans l'avion, mais est recalé à la visite médicale. «Je souffrais de l'autre cheville. Je n'ai pas signé et je suis revenu à Metz pour une nouvelle opération.»



Tournée des médecins



Les mois passent. Le mal persiste. On peine toutefois à poser un diagnostic précis. «Je ne parvenais plus à enfiler mes chaussures», poursuit un garçon qui ne lâche pas l'affaire et se lance dans une impressionnante et interminable tournée des médecins à l'hiver 2015.



«En France, en Chine, en Allemagne, personne ne trouve ce que j'ai. On a tout essayé. Infiltrations, PRP (injection de plasma riche en plaquettes). L'amélioration était légère.» Les verdicts, eux, sont unanimes. Chu Wang peut faire une croix sur le ballon rond. L'année 2015 s'apparente à une énorme frustration. D'un côté, une envie folle de jouer. De l'autre, une incapacité à toucher le ballon. «En octobre, novembre, sans savoir pourquoi, ça a commencé à aller mieux. J'ai demandé au FC Metz si je pouvais m'entraîner avec la réserve. Ils m'ont dit que j'étais ici chez moi.»



Le football revient un peu dans la vie de l'ancien Bianconero. Le mal ne disparaît pas totalement, mais avec l'aide des entraîneurs grenat, Chu Wang se met en quête d'un club. C'est à nouveau le Portugal qui se rappelle au bon souvenir du droitier. «Cova da Piedade m'a appelé alors qu'ils survolaient la Division 3. Paralellement Sochaux se manifeste.» Le point commun entre les deux clubs? Des investisseurs chinois. Débute alors une partie de ping-pong de plusieurs semaines. «Sochaux m'a fait miroiter un contrat professionnel mais voulait que j'intègre d'abord la réserve. En mai, je signe à Cova de Piedade. Je pars en vacances en Chine et quand je reviens, Sochaux m'a envoyé une proposition de contrat.» Trop tard.



Talon d'Achille

Chu Wang se pose dans la banlieue de Lisbonne, de l'autre côté du Tage à l'aube de la saison 2016-2017. Le début d'une nouvelle ère se profile. C'était compter sans la poisse qui le rattrape. Cette fois, c'est le talon qui lui pourrit la vie. «J'avais la voûte plantaire inflammée, je ne parvenais plus à poser le pied par terre.» Le meneur de jeu chinois se soigne à coup d'infiltrations jusqu'à ce que son médecin lui dise stop. Il ne comptera finalement que l'une ou l'autre apparition.



C'est dire si le stratège a entamé cette saison avec une prudence de sioux. D'autant que le coach João Barbosa a été franc avec lui. «Il m'a invité à me trouver un nouveau club car je ne rentrais pas dans son plan de jeu. Mais j'ai joué un très bon match en début de saison et son avis a changé.» Chu Wang le dit du bout des lèvres. De nouveaux pépins physiques (contractures) l'ont condamné à quelques minutes de-ci de-là. A coup de méthode Coué, le Chinois persiste et signe.



A 26 ans, il nourrit toujours des rêves en majuscule. Son objectif premier, c'est de se débarrasser une fois pour toutes des blessures. Après, il reparlera de Division 1 et de Chine. Sans employer le conditionnel.