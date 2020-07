Abordable pour Paris, relevé pour l'OL: les représentants français en C1 ont hérité vendredi de l'Atalanta Bergame et du vainqueur du duel Man City-Real Madrid, respectivement, pour les quarts de finale disputés sous la forme d'un tournoi inédit mi-août à Lisbonne.

Sport 3 min.

PSG-Atalanta en quarts, le Real ou City attendent Lyon

Abordable pour Paris, relevé pour l'OL: les représentants français en C1 ont hérité vendredi de l'Atalanta Bergame et du vainqueur du duel Man City-Real Madrid, respectivement, pour les quarts de finale disputés sous la forme d'un tournoi inédit mi-août à Lisbonne.

(AFP) - Selon le tirage effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse), en cas de qualification en demi-finale, le PSG sera opposé au vainqueur de la confrontation entre l'Atlético Madrid et le RB Leipzig. Lyon, qui doit encore jouer son huitième de finale retour contre la Juventus Turin le 7 ou 8 août, jouera contre Naples, Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich s'il atteint le dernier carré.

Le tableau semble dégagé pour Paris, l'une des quatre équipes déjà qualifiées pour les quarts, qui évite les poids lourds d'entrée de jeu pour son retour dans le Top 8 européen, après quatre ans d'absence à ce niveau. Mais attention au club de Bergame, actuel troisième du championnat italien et porteur des espoirs d'une ville martyre touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. L'Atalanta a tout pour être la sensation de ce «Final 8» avec son jeu ambitieux et sans complexes.

Photo: AFP

«C'est (un tirage) compliqué. L'Atalanta est une équipe qui attaque, qui attaque, qui marque beaucoup de buts et est une équipe offensive. Il y a encore beaucoup de semaines pour se préparer. C'est bien qu'on sache, ça commence maintenant. Il y a de l'excitation», a réagi Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.

Pour permettre la reprise de l'édition 2020 de la compétition continentale reine, l'UEFA a adopté ce format inédit, qui se jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août, sur terrain neutre à Lisbonne et à huis clos. Pour le PSG, fini donc la règle des buts «comptant double» à l'extérieur et les risques de «remontadas». Seules deux victoires suffisent pour atteindre la finale, qui se jouera au stade de la Luz, l'antre du Benfica!

La Ligue des champions dans l'ombre du coronavirus La plus prestigieuse compétition de clubs reprend dans l'ombre du covid-19. Ce mardi, à huis clos, l'Atalanta pourrait valider son ticket pour les quarts de finale sur le terrain de Valence. De son côté, Tottenham espère inverser la tendance dans un stade qui devrait être sold out.

Pour compléter le tableau, il reste néanmoins quatre tickets à distribuer à l'issue des quatre derniers huitièmes de finale qui se joueront les 7 et 8 août. Mais les confrontations en quarts et en demies ont été déterminées à l'avance dès vendredi par l'UEFA.

Lyon, l'autre représentant français encore en lice qui partage avec Paris le handicap d'avoir connu une période de quatre mois sans compétition, depuis l'arrêt anticipé de la Ligue 1 mi-mars, a hérité d'un tirage plus corsé. Pour espérer rencontrer le vainqueur du choc Real Madrid-Manchester City, les Gones doivent finir le travail contre la Juve après sa victoire 1-0 à l'aller fin février dernier.

Et la demi-finale potentielle sera tout aussi relevée face à Naples, Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich, quatre ténors du football européen, le club bavarois faisant même figure de favori numéro 1 pour la C1 après son doublé Coupe-Championnat en Allemagne.

Huis clos «jusqu'à nouvel ordre»

A Paris, la prudence reste de rigueur depuis les départs du buteur Edinson Cavani, du latéral droit Thomas Meunier, qui n'ont pas prolongé leur contrat expirant au 30 juin, et des jeunes espoirs Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui ont préféré passer professionnels dans un autre club. C'est donc avec un groupe amputé de deux cadres et sans la possibilité de recruter que le PSG a repris l'entraînement fin juin, 15 semaines après sa qualification aux dépens de Dortmund en huitièmes (1-2, 2-0).

En outre, l'absence programmée de public en raison de la crise sanitaire rend la tâche encore plus compliquée, alors que la présence des supporters parisiens avait été déterminante face à Dortmund, même en dehors du stade. L'UEFA a en effet considéré jeudi «prudent de conclure que les matches devraient se tenir à huis clos jusqu'à nouvel ordre», à Lisbonne, alors que la capitale portugaise et ses environs figurent toujours parmi les plus importants foyers de contagion du pays.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.