Ancien joueur du RM Hamm Benfica, Käerjéng et de la Jeunesse, Sébastien Do Rosario (33 ans) porte le maillot du FC 72 Erpeldange depuis l’été 2016. Une saison en D1 pour trouver ses marques. La montée acquise, place à la découverte de la PH. Avec un point sur vingt-et-un, son équipe est dans le rouge.



Par Vincent Lommel



Appelez le «Do Ro’». Ancien joueur de l’Excelsior Virton et feu FC Bleid en Belgique, Sébastien Do Rosario a traversé la frontière en 2012. Il ne regrette rien. Son départ de la Jeunesse en juin 2016 lui reste en travers de la gorge. «J’étais encore sous contrat pour une saison», explique le milieu défensif. «Carlo Weis m’a informé lors de l’entraînement après le dernier match (contre le Progrès) qu’il n’avait plus besoin de mes services. Enfin, pour être précis, c’est le directeur sportif qui m’a annoncé la nouvelle. L’entraîneur m’a joué un sale coup. Je lui tiens rancoeur.»



Le mercato était déjà lancé, quasiment clôturé dans la plupart des clubs. «J’étais coincé», remarque Sébastien. Presque par hasard, la piste d’Erpeldange s’active. En deux temps trois mouvements, elle est bouclée. «Il ne s’agit pas d’un choix par défaut. N’empêche, le compétiteur que je suis ne s’attendait pas à quitter la BGL Ligue et évoluer en D1! J’ai été formidablement bien accueilli par le président Reeff, la famille Leweck.» Le challenge à relever était intéressant. «Oui. Je ne suis pas venu ici me la couler douce et préparer ma retraite.»

«On répète les mêmes erreurs»

Entre croiser le fer avec Dudelange, le Fola ou Mersch et Medernach, la différence est nette. «Sans manquer de respect aux adversaires, ce fut un peu compliqué à gérer mentalement. Certains matches étaient embêtants mais il fallait passer par là.»



Le passage du FC 72 en D1 n'a duré que douze mois. Pas davantage. Attendu, le retour en Promotion d’Honneur est, pour l'heure, loin d'être une réussite: quatorzième, lanterne rouge, cinq buts marqués, dix-sept encaissés. La coupe est pleine. «Je n’ai jamais connu un tel bilan chiffré avec mes anciens clubs. Avec Nilton, Mathias et Silva, on a perdu trois joueurs confirmés. On connaissait leur apport.»

«L’effectif de treize, quatorze gars est complété par des jeunes. Ils ont du talent. Il est impensable de leur demander la lune. Erpeldange n’a jamais été ridicule, a mené au score, notamment face à Kaërjéng et Etzella. Défensivement et offensivement, on répète les mêmes erreurs.»



Peu importe l’opposition, mettre un terme à la spirale négative s’impose. «Nos résultats me donnent les boules. Charel Leweck stigmatise le manque de caractère, de rébellion voire d’envie. Il n’y a personne pour taper du poing sur la table. Je suis un ancien (34 ans en janvier 2018), j’ai du vécu, je prends mes responsabilités mais… On ne me changera pas. Je ne suis pas un gueulard.»

Norden 02, Wiltz, Kayl/Tétange, Rumelange, Grevenmacher et Mertert/Wasserbillig se dressent sur la route des Erpeldangeois d’ici la trêve des confiseurs. «La manière, on s’en fout complètement. Il serait idéal de réaliser une série. C’est presque une obligation.» Norden 02 doit s’attendre à une chaude réception.

Le programme de la 8e journée (dimanche 16h)

Erpeldange - Norden 02

Muhlenbach - Etzella

Rumelange - Mamer

Swift - Kayl/Tétange

Canach - Grevenmacher

Mertert/Wasserbillig - Käerjéng

Wiltz - Sandweiler