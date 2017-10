Un seul but inscrit par Fine Bop (27 ans) suffit au bonheur de Sandweiler pour empocher la totalité de l’enjeu. Battu pour la sixième fois en sept journées, Erpeldange confirme son statut de dernier de classe après la septième journée de Promotion d'Honneur. Mamer met à terre Wiltz alors qu'Etzella s'est montré très réaliste. Lehnen (14e) et Simon (36e) sont les héros du jour. Sans jouer, Kaërjéng et Rumelange réalisent la bonne affaire du week-end.



Par Vincent Lommel

Fine Elhadji Bop. Né le 12 octobre 1989, le Sénégalais avait débarqué au RFCUL l’hiver 2014. Fabien Matagne y était entraîneur à l’époque. Quasiment trois ans plus tard, il a quitté le Verlorenkost sur la pointe des pieds. Direction l’US Sandweiler. Un transfert entériné sur le tard. «Un joueur de qualité, capable de nous apporter beaucoup mais qui reste sur une saison sans jouer», remarque l'entraîneur Vitor Pereira. Il a choisi de le titulariser contre Erpeldange. «Pour diverses raisons, il manque encore de physique, de volume de jeu. Il retrouvera du rythme uniquement en enchaînant les matches.»

Dimanche 8 octobre: 16h10. Une simulation dans la surface fatidique déplaît à l’homme en noir: carton jaune. 16h15: une approximation défensive erpeldangeoise sert sa cause: lob parfait. 1-0. 17h45: 1-0, le score n’a pas bougé.



«Fine aurait dû exploiter deux, trois franches occasions pour alourdir la marque.» Un fait sans aucune incidence vu le succès de ses couleurs. Le bilan de deux points sur douze est oublié pour l’USS. «Ne pas encaisser est encourageant. Les garçons doivent être rigoureux dans nos 30 mètres mais aussi être tueurs dans les 30 dernières mètres adverses. On ira à Wiltz en jouant notre jeu que l’on doit apprendre à muscler.» Bop est le premier au courant.



Battu, Erpeldange prend bonne note du revers de Grevenmacher face à Muhlenbach. Gaspar (59e) et Abdullaï (90+4) avaient réagi trop tard aux trois réalisations des visiteurs (Assekour, Martins et Dragulovcanin).

Mefail Kadrija et les Ettelbruckois n'ont pas fait de cadeaux à Michael Fantes et Ryuji Iwakiri de Mertert-Wasserbillig.

Foto: Ben Majerus

Le joli coup de Mamer et d’Etzella

Lehnen (14e) et Simon (36e) avaient mis Mamer sur du velours. La réduction du score wilztoise par l’inévitable Erivelton dès la reprise (46e) a plongé les hommes d’Andrea Fiorani en plein doute. Mais ils ont tenu le coup et obligent leur adversaire à se contenter d’une modeste septième place au classement. Une sacrée déception.



Mertert-Wasserbillig aspirait réaliser un coup fumant à Etzella. A la place, une déculottée 0-7 sanctionne les débats. Le gardien Michal Augustin préfère perdre une fois 0-7 que sept fois 0-1 mais, n’empêche, la pilule est difficile à avaler. Via Dauphin (4e et 7e), le Swift pensait tenir le bon bout à Norden. Pereira (19e) et Mhibik (30e) répliquèrent pour obtenir un point.