(LW) - Paul Trierweiler a informé le comité du FC Jeunesse Canach qu'il allait quitter son poste de président le 31 décembre. Les deux vice-présidents, Robert Back et Romain Kill, vont assurer l'intérim jusqu'à l'assemblée générale du club, le 28 juin 2018.

Successeur de Gast Welbes depuis le 1er janvier 2011 au poste de président de Canach, Paul Trierweiler a évoqué des motifs privés qui l'ont conduit à prendre cette décision.

«Après sept ans, je pense que le moment est venu de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Je pense que le bilan de ma présidence est loin d'être mauvais: au niveau sportif, notre club a réussi à s'établir dans le top 20 national, au niveau des jeunes, la création de l'entente Osten a été un succès remarquable et les infrastructures sportives, actuellement en construction, contribueront à la progression du club. Place maintenant à un nouveau leader qui va remettre une couche et continuer sur la lancée avec des nouvelles idées... Dans tous les cas, je vais rester fidèle au club et soutenir le nouveau président, mais je me retire de la première ligne afin de pouvoir me concentrer davantage sur ma vie professionnelle et privée», a-t-il indiqué.



Le FC Jeunesse Canach a remercié son président démissionnaire pour son dévouement.