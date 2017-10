Battu 0-2 sans combattre à Rumelange, Etzella concède sa troisième défaite de la saison et pointe à la cinquième place ex aequo avec Muhlenbach et Canach. L’entraîneur Claude Ottelé se pose des questions. Le leader Käerjéng a perdu ses deux premiers points. Premier succès pour Grevenmacher.

Par Vincent Lommel



Le premier tour de la saison 2016-2017 avait laissé entrevoir d’évidentes qualités. Sans le clamer ouvertement, Etzella espérait confirmer son degré de forme et jouer un rôle en vue dans la montée en BGL Ligue. De février à mai, Claude Ottelé changea son fusil d’épaule, prônant une tactique plus audacieuse, tournée vers l’offensive.

Paradoxalement ou non, elle s’avéra vaine puisque, au bout du compte, son équipe manqua une place sur le podium. Six journées de championnat plus tard de la nouvelle campagne 2016-2017, elle ne parvient pas à décoller. Davantage que le fait d’être septième du classement, avec une longueur de retard sur le duo Wiltz-Mertert/Wasserbillig, troisième et barragiste, l’entraîneur nordiste n’accepte pas la défaite à Rumelange.



«L’USR mérite les trois points», clame-t-il. «On n'a gagné aucun duel, on a joué de manière incroyablement naïve. Notre adversaire ne s’appelle pas Wiltz chaque semaine - en référence à la victoire forgée 2-1 lors du derby dimanche passé -. En Promotion d’Honneur, pour espérer gagner une rencontre, il faut des hommes sur la pelouse. Sinon rien.» Rien de tout ça, très loin s’en faut. «Ce que nous avons montré est insuffisant. Tout se joue dans la tête.» Le principal intéressé est agacé. «Je réfléchis. Je me pose des questions.» Autrement dit, il remet son avenir en question au Deich. La nuit porte conseil.

Tom Ottelé, le gardien de Käerjéng s'incline sur le penalty frappé par Jacky Mmaae.

Photo: Ben Majerus

Kaërjéng perd ses premiers points, Grevenmacher respire

Il n’y aura pas de sixième succès de rang pour l’UNK. La faute à Wiltz qui pensait tenir le bon bout suite au but tardivement inscrit (sur penalty) par l’inévitable Mmaae (81e). Le temps de remettre le ballon en jeu et Benhamza arrachait l’égalisation (83e).



La bonne surprise est signée Norden 02 vainqueur 2-0 dans l’antre de Canach. Mhibik (81e) et Knis (89e) ont plongé la Jeunesse en plein désarroi.



Lanterne rouge, Grevenmacher a déjoué les pronostics en mettant à terre Mertert/Wasserbillig. Son succès lui permet de rejoindre Erpeldange contraint à laisser la totalité de l’enjeu au Swift. Correia a signé le 1-2 dans le temps additionnel.

Les résultats de la 6e journée

FC Erpeldange - Swift Hesperange 1-2



Jeunesse Canach - FF Norden 02 0-2



Mühlenbach - Union Kayl-Tétange 1-1



Union Mertert-Wasserbillig - CS Grevenmacher 1-2



US Rumelange - Etzella Ettelbruck 2-0



FC Wiltz - UN Kaërjéng 1-1



US Sandweiler - FC Mamer 2-2



Le classement

1. Käerjéng 16 points; 2 Rumelange 15; 3. Wiltz 10; 4. Mertret-Wasserbillig 10; 5. Muhlenbach 9; 6. Canach 9; 7. Etzella 9; 8.Mamer 8; 9. Sandweiler 8; 10. Norden 02 7; 11. Kayl-Tétange 5; 12. Swift 4; 13. Erpeldange 4; 14. Grevenmacher 4.

Le programme de la 7e journée

Dimanche 8 octobre à 16h

Sandweiler - Erpeldange

Mamer - Wiltz

Etzella - Mertert-Wasserbillig

Grevenmacher - Muhlenbach

Joués le mercredi 18 octobre en raison de la convocation de joueurs chez les U21

Käerjéng - Rumelange

Kayl-Tétange - Canach

Norden 02 - Swift