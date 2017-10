Nicolas Fernandes (29 ans) dispute sa troisième saison à Kaërjéng. Malgré une descente en Promotion d’Honneur, l'UNK répond aux attentes à l’instar de Rumelange. «Je signais des deux mains pour un bilan de 19 sur 21. On n'a peur de personne», affirme le défenseur.



Par Vincent Lommel



Angelo Fiorucci, Dan Theis, Jean-Marc Klein. Trois entraîneurs en un tout petit peu plus d’un an. Et même quatre avec Jérôme Remy. «Jean-Marc est le coach principal. Il est dans la gestion», remarque Nicolas Fernandes. «Jérôme prend en charge ce qui a trait à l’aspect tactique. Les deux sont complémentaires.»

Un duo pour le moment gagnant, qui travaille sans relâche pour ramener l'UNK 97 en mai 2018 en BGL Ligue. «Digérer une descente est compliqué. On doit la garder dans un coin de la tête pour éviter de répéter les mêmes erreurs.»



La maudite campagne 2016-2017 sera définitivement oubliée lorsque le retour au sein de l’élite sera effectif. Pas avant. A l’heure actuelle, rien ni personne ne semble en mesure d’arrêter les Coalisés, intraitables premiers de classe. Käerjéng possède quatre longueurs d’avance sur le troisième de classe, Etzella, et une rencontre de moins.



«Le mercato a fait un bien fou. Les dirigeants ont amené de la qualité (entre autres, Poinsignon, Camerling, Martino, Skrijejl). Le groupe est bien balancé. Bien que relativement jeune, il a de l’expérience à revendre.»

Six victoires, un partage: trop facile ?

Deux mois après les trois coups, Kaërjéng est dans les temps. «Avec 19 sur 21, on s’en sort très bien. On a tendance à connaître des hauts et des bas lors d’une rencontre, notamment en concédant trop d’occasions», grince Nicolas. «La concentration est omniprésente. Livrer une prestation complète de la première à la dernière minute n’est pas simple. Mais nous sommes parfois naïfs. Tactiquement, tout est loin d’être parfait mais, assurément, on est sur le bon chemin. Ces détails prouvent que nous ne sommes pas (encore) prêts pour aller et performer en BGL Ligue. Continuons à travailler pour les gommer.»



L’enjeu du choc UNK-USR, programmé ce mercredi, est la première place. Ni plus ni moins. «Il y aura encore dix-huit journées à disputer. Une saison est longue.» On paie les musiciens à la fin du bal dit-on. Les deux clubs se connaissent. «Rumelange ou un autre, personne ne nous fait peur. C’est un match comme un autre… à la différence près que l’intensité pourrait être plus prononcée. Il y aura davantage d’impact. On ne dérogera pas à notre philosophie qui est celle d’aimer jouer au ballon. » Dominer n’est pas gagner. Bien jouer non plus.

Mise à jour de la 7e journée

Mercredi 19h30: Kaërjéng - Rumelange

Mercredi 20h: Kayl/Tétange - Canach